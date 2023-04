Eric Wittouck is volgens de gespecialiseerde nieuwssite Forbes de rijkste Belg. Hij bekleedt plaats 261 op de lijst van rijkste mensen ter wereld. Wittouck heeft volgens Forbes een geschat vermogen van 8 miljard dollar of omgerekend 7,3 miljard euro. Dit is het portret van de voormalige suikermagnaat die zijn zaak verkocht en slim herinvesteerde.

Eric Wittouck was nog relatief onbekend toen hij vijf jaar geleden voor het eerst opdook in de Forbes 400-lijst van rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen neemt sinds 2021 weliswaar een duik in de berekeningen van Forbes. De 10 miljard dollar die twee jaar geleden nog werd geschat, is vorig jaar afgenomen tot 9 miljard dollar en dit jaar tot 8 miljard. Al wordt zijn vermogen door meerdere bronnen hoger geschat.

De 73-jarige man staat op plaats 261 van de Forbes-lijst, waar ook de Belgen Nicolas D’Ieteren (3,6 miljard dollar), Catheline Perier D’Ieteren (3 miljard dollar) en Luc Tack (1,2 miljard dollar) deel van uitmaken. Twee jaar geleden dook de naam Eric Wittouck ook op in de lijst van 200 rijkste Belgen van journalist Ludwig Verduyn. Zijn vermogen werd toen hoger geschat dan dat van Alexandre Van Damme. Dat is de grootste individuele aandeelhouder van AB InBev.

Tsaren en suiker

Eric Wittouck is opgegroeid in een welvarende familie die langs zijn moeders kant, prinses Hélène Sherbatow, gelieerd is aan de Russische tsarenfamilie die in 1920 gevlucht is uit Rusland. Paul Wittock, Erics grootvader, was actief in de suikernijverheid en bouwde fabrieken in Wanze, Breda en Bergen op Zoom. Zijn grootvader kocht de suikerraffinaderij in Tienen in 1894. Die werd uitgebouwd tot een van de grootste van Europa.

Eric Wittoucks kapitaal is nog altijd voor een groot stuk te danken aan de suikerraffinaderij in Tienen. Na zijn opleiding aan de Solvay Brussels School of Economics kwam hij samen met zijn broers in de business. In 1989 werd de fabriek verkocht voor omgerekend 945 miljoen euro aan het Duitse bedrijf Südzucker. De verkoop verliep via de Luxemburgse holding Artal, die in handen was van de familie Wittouck en aanverwanten.

Succesvol herinvesteren

In de jaren die volgden heeft Artal met het geld verschillende investeringen gedaan in onder meer Neuhaus, het Gentse biotechbedrijf Plant Genetic Systems, Pizza Hut en verscheidene industriële bakkerijen in het buitenland. Via het Amerikaanse investeringsvehikel Invus Investments liet de familie Wittouck daarnaast haar geld beleggen in onder meer hefboomfondsen en private-equitydeals.

Forbes beschouwt die investeringen van Eric Wittouck via Invus als een belangrijke hefboom voor zijn omvangrijke kapitaal. Andere leden van de familie Wittouck zijn veel eerder uit Invus Investments gestapt. Het investeringsbedrijf beheert volgens informatie op zijn website meer dan 10 miljard dollar aan aandelen, wat er ook op wijst dat het vermogen van Eric Wittouck hoger ligt dan Forbes heeft geschat.

Op dieet

Belangrijk voor Wittouck werd in 1999 de overname van het dieetbedrijf Weight Watchers, dat via Artal werd gekocht van het Amerikaanse voedingsbedrijf Heinz. De Luxemburgse holding legde daar 672 miljoen euro voor neer. Ironisch natuurlijk, want geld uit de suikerhandel heeft hij zo geherinvesteerd in diëten. De familie Wittouck kocht een jaar later de andere families van Artal uit en deed met Weight Watchers in 2001 een succesvolle beursgang. Vandaag heeft Artal nog altijd 21 procent van het dieetbedrijf in handen en het is daarmee de grootse aandeelhouder.

Een tweede cruciale investering was die in Blue Buffalo Pet Company, een bedrijf dat biologische dierenvoeding maakt. De familie Wittouck streek 3,4 miljard dollar op toen het bedrijf in 2018 werd doorverkocht aan het Amerikaanse General Mills. Dat blijkt uit informatie van de gespecialiseerde website Fintel.

2,025 miljard dividend

De naam van de holding Artal dook in 2014 op als een van de betrokken bedrijven van de LuxLeaks. Speciale belastingakkoorden tussen de holding en de Luxemburgse fiscus maken dat Artal geniet van een gunstig belastingtarief.

In augustus vorig jaar berichtte De Tijd dat Artal zichzelf een dividend heeft uitgekeerd van 2,025 miljard euro. Dat is een van de hoogste bedragen ooit voor een Belgische aandeelhouder. Het bleek om een vestzak-broekzakoperatie te gaan, waarbij het dividend dient om een eerdere schuld uit 2003 af te betalen. Die schuld werd gemaakt opdat Artal intern met aandelen zou kunnen schuiven.

Wittouck wil de publieke aandacht zoveel mogelijk vermijden. Er zijn nauwelijks beelden van de man te vinden en het hij geeft nooit interviews. Wittouck reageerde wel in 2020 op een verhaal van de website De Rijkste Belgen dat zijn vermogen schatte op 10,8 miljard euro. “Wat betreft de duidelijk onjuiste opmerkingen in uw bericht, is de schatting van de activa van Eric Wittouck van 10,8 miljard euro fantasievol is en komt die niet overeen met de werkelijkheid”, publiceerde De Rijkste Belgen bij wijze van een recht van antwoord.