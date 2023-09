Shoppingcentra beleven revival met recordaantal bezoekers

De grootste shoppingcentra in ons land blikken terug op een goede zomer met een hoog aantal bezoekers. Dat zegt het vastgoedbedrijf Ceusters. “Wij hebben bijna het perfecte weer gehad voor onze winkelcentra”, klinkt het. Waar de hoge inflatie initieel druk zette op de koopkracht van de consument en de omzetcijfers, lijkt dat effect nu weg te ebben.

In juli en augustus werden in de Belgische shoppingcentra van de groep Ceusters zo’n 7,6 miljoen shoppers geteld. Dat is een stijging van 8,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en 4,6 procent in vergelijking met 2019, het pre-coronajaar. Ceusters is de grootste beheerder van Belgische shoppingcenters. Onder meer Wijnegem Shopping Center, Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas, Galerie Toison d’Or en Docks in Brussel zijn in handen van de Antwerpse vastgoedgroep. AG Real Estate, de beheerder van onder andere City 2 en Westland in Brussel, zag 15,5 procent meer bezoekers in het eerste halfjaar. De Belgische shoppingcentra krijgen nu meer bezoekers dan voor de coronapandemie. Ceusters noemt het een ‘revival’ en schrijft die onder andere toe aan het uitgebreidere winkelaanbod en een beter consumentenvertrouwen.

Leonidas, Action, Zeemann, Primark en co, die doen het altijd heel goed. Voor prijsgevoelige klanten is dat een klein genotmomentje zonder echt zware prijzen te moeten betalen. Pierre-Alexandre Billiet CEO van het retailplatform Gondola

Maar ook het gunstige weer deed z’n werk. “Afgelopen zomer hebben we bijna het perfecte weer gehad voor een winkelcentra”, zegt Pierre-Alexandre Billiet, winkelexpert en CEO van het retailplatform Gondola. “Als het extreem warm is, is het in de winkelcentra lekker koel. En alshet regent, dan kan je er onderduiken voor een uitstapje. Heel de zomer was wisselvallig, dan krijgen de winkelcentra heel goede kansen.”

Bubble tea

De winkel- en shoppingcentra hebben een almaar meer divers aanbod, maar het zijn altijd dezelfde namen die ook de bezoekers voor de andere winkels aantrekken. In de shoppingcentra van Ceusters zijn de voortrekkers cafés, brasseries, McDonald’s en horecazaken die ijsjes of bubble tea aanbieden. “Vooral het sociale aspect is daarbij belangrijk. Onze marketingteams en de handelaars organiseren ook events in de shoppingcentra. Zo proberen we in een beleving te creëren voor de bezoekers”, aldus Hans Van Laer, marketingmanager bij Ceusters

Dat belevingsgevoel trekt bezoekers aan en versterkt de koopintentie. “Leonidas, Action, Zeeman, Primark en co, die doen het altijd heel goed”, zegt Billiet van Gondola. “Voor prijsgevoelige klanten is dat een klein genotmomentje zonder echt zware prijzen te moeten betalen. Dat werkt altijd zeer goed.” Door die beleving blijven de bezoekers ook langer hangen in een shoppingcentrum.

Tij is gekeerd

Het recordaantal bezoekers was ook goed voor de omzet in de shoppingcentra. Volgens Ceusters werd in juli 6,6 procent meer uitgegeven dan in 2019, in augustus zelfs 7,5 procent. “Het tij is gekeerd. Vorig jaar waren de mensen nog iets voorzichtiger met hun uitgaven, gezien de onzekerheid over de energieprijzen”, stelt Van Laer van Ceusters. “Maar intussen is het vertrouwen terug en lonen de inspanningen om de winkelbelevenis te vergroten.” AG Real Estate ziet de verkoopcijfers van zijn retailers in het afgelopen halfjaar stijgen met 10,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Door de stijgende consumptieprijzen is er meer druk op de koopkracht. De consument begint echt de hand op de knip te houden Pierre-Alexandre Billiet CEO van het retailplatform Gondola

Al is de stijgende omzet ook een gevolg van de inflatie. “Heel wat goederen zijn duurder geworden en dus stijgt de omzet daarvan”, aldus Billiet. “Maar dat betekent niet dat er ook meer van verkocht werd.” Hij stelt zelfs een trend van consuminderen vast. “Door de stijgende consumptieprijzen is er meer druk op de koopkracht. De consument begint echt de hand op de knip te houden.” AG Real Estate merkt wel op dat de automatische loonindexering de koopkracht van de werknemers heeft gestabiliseerd, wat de druk deels deed afnemen. Ook bij Ceusters leeft het gevoel dat de consumenten weer vertrouwen hebben.