Restaurantketen EXKi haalt 15 miljoen euro op en neemt afscheid van oprichter

EXKi haalt 15 miljoen euro vers kapitaal op bij zijn aandeelhouder Iris Belgium. In het kader van deze kapitaalverhoging wordt ook oprichter Frédéric Rouvez uitgekocht, nadat hij vorig jaar al afscheid nam als CEO.

EXKi kende een moeilijke periode door de coronacrisis en kampte de afgelopen jaren met uitdagingen binnen de sector. In maart vorig jaar trad Stan Monheim aan als nieuwe CEO, ter vervanging van Rouvez. Sindsdien werd er ingezet op nieuwe werkmethodes, een efficiëntere aankoopstructuur en een focus op kernactiviteiten. Volgens Monheim heeft dit al geleid tot “een eerste ommekeer”, waardoor het bedrijf opnieuw rendabel werd en zijn schuldenlast aanzienlijk kon verminderen.

De keten, die 77 restaurants telt in vijf Europese landen – waarvan 38 in België – wil nu inzetten op verdere groei. De kapitaalinjectie van 15 miljoen euro is volgens EXKi noodzakelijk om deze groeiplannen te realiseren. Aandeelhouder Iris Belgium zal de extra middelen voorzien en nam tegelijkertijd de aandelen van de familie Dossche en oprichter Rouvez over. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

Nieuwe visie

Met het verse kapitaal wil EXKi niet alleen investeren in een relance, maar ook gesprekken aanknopen met financiële partners over een schuldherschikking. Het uiteindelijke doel is om een volgende fase van winstgevende groei in te zetten.

CEO Stan Monheim ziet de toekomst positief in en benadrukt dat EXKi nu beschikt over “de eerste tastbare tekenen van een ommekeer, een solide financiële basis, een nieuwe visie en het volledige vertrouwen van de aandeelhouder.” Hiermee hoopt de keten een duurzame groeikoers in te zetten.