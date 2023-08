Rente zet turbo onder winst van ING België

ING België boekte in de eerste jaarhelft 408 miljoen euro nettowinst, een verdrievoudiging tegenover een jaar eerder. Ondanks een terugval van meer dan 40 procent op de markt van hypothecaire leningen verstrekte de bank 1 miljard euro meer aan kredieten.

“We kunnen trots zijn. De bank realiseerde in het eerste halfjaar een van de beste resultaten van de voorbije tien jaar”, opende CEO Peter Adams zijn persconferentie. Commercieel presteerde de bank sterk. De inkomsten stegen met 20 procent tot 1,8 miljard euro. Die stijging met 300 miljoen is volledig voor rekening van de hogere rente-inkomsten. Die klokten af op 1,34 miljard euro, een toename met een derde in vergelijking met een jaar eerder.

Discussie over de spaarrente

De fors hogere rente-inkomsten van de bank zullen de discussie over de spaarrente opnieuw aanzwengelen. Nogal wat waarnemers vinden dat de banken de hogere beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te weinig doorgeven aan de spaarders. Adams wijst erop dat ING België een aantrekkelijk aanbod heeft met een spaarformule (ING Tempo Sparen) die cumulatief meer dan 2 procent biedt aan klanten die zich engageren hun spaargeld voor langere tijd vast te zetten.

De kredietmotor van de bank draaide in de eerste jaarhelft op volle toeren. De bank kende voor 7 miljard euro nieuwe kredieten toe, een toename met 1 miljard euro, en dat ondanks een forse terugval van de vraag naar hypothecaire leningen. “ING België kende in de eerste zes maanden 2,1 miljard euro aan woonkredieten toe. Dat is een daling met 40 procent. Daarmee liggen we in de lijn met de markt, die met 40 tot 50 procent daalde”, aldus CFO Hans De Munck. De kredietgroei situeerde zich bij ING België dus vooral bij de ondernemingen.

“Op een totale kredietportefeuille van 110 miljard euro hebben we nu 7 miljard euro kredieten kunnen herprijzen tegen hogere rentetarieven”, waarschuwt De Munck. “Daar moet men in de discussie over de spaarrente rekening mee houden. Je moet kijken naar de totale balans. Zomaar de ECB-depositorente (3,75% sinds vorige week, nvdr) doorschuiven, gaat niet. Wij moeten als bank een goed evenwicht tussen de activa en de passiva bewaken.”

Klacht van BBTK

CEO Peter Adams gaf ook toelichting bij de reeks klachten die BBTK tegen hem en de bank heeft ingediend. De socialistische bediendenvakbond vecht het ontslag van een afgevaardigde aan en beweert dat persoonlijke mails van 2.000 bankmedewerkers zijn ingekeken. Adams zegt dat hij het onderzoek van de arbeidsrechtbank en de Nationale Bank met vertrouwen afwacht. Hij wijst erop dat, ondanks alles, er een constructieve dialoog met de sociale partners wordt gevoerd.

Ten slotte beklemtoonde ING België dat de interactie met zijn klanten meer dan ooit via digitale kanalen verloopt. Adams: “Zeven op de tien klanten geven de voorkeur aan een videocall om te overleggen over een woon- of investeringskrediet. Een derde van de klantentransacties gebeurt al via de chatfunctie. Onze digitale assistente Ida slaagde erin een oplossing te brengen bij de helft van die gesprekken. Maar ook de verkoop via de app gaat in stijgende lijn. We hebben 34 procent meer producten verkocht via de ING Banking-app. Meer dan ooit is de app het toegangsportaal tot de bank.”

Halvering van het kantorennet

Het aantal gebruikers van de app steeg naar meer dan 1,5 miljoen, met gemiddeld 60 miljoen bezoeken per maand. Dat heeft gevolgen voor het fysieke netwerk van ING-bankkantoren. Dat is afgeslankt van iets minder dan 400 kantoren naar 206. Drie kwart daarvan wordt uitgebaat door zelfstandige agenten, een kwart zijn statutaire kantoren met eigen ING-personeel.

“We werken nu met grotere kantoren, waar meer specialisten en meer expertise aanwezig zijn”, zegt Adams. “De kantoren zijn elke voormiddag open voor alle vragen en alle klanten. In de namiddag kan de klant er op afspraak terecht.” Adams blijft vasthouden aan de doelstelling om weer de bank met de hoogste klantentevredenheid te worden. “Dat doel is binnen handbereik”, zegt hij.