Rederij Euronav breidt vloot verder uit

Euronav breidt zijn vloot verder uit. De Belgische tankerrederij heeft een overeenkomst bereikt over de aankoop van een nieuw te bouwen VLCC, een grote olietanker van 200.000 tot 320.000 ton. Euronav heeft daarnaast nog een optie voor de aankoop van een tweede nieuw te bouwen VLCC. Die optie kan in de komende twee maanden gelicht worden, meldt het bedrijf woensdagmorgen in een persbericht.

De aankoop, voor een bedrag van 112,2 miljoen dollar (102,7 miljoen euro), gebeurt “met zeer gunstige betalingsvoorwaarden en -schema”, zegt Euronav. Het schip wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 opgeleverd.

Euronav is al geruime tijd bezig aan een vlootverjonging, niet alleen wat zijn Suezmax-schepen betreft, maar ook met zijn VLCC-schepen, olietankers die te groot zijn voor het Suezkanaal. De voorbije jaren kocht de rederij verscheidene nieuwe tankers aan.