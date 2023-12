Isolatiespecialist Recticel neemt Waalse producent van geïsoleerde panelen over

Isolatiespecialist Recticel neemt de Henegouwse producent van geïsoleerde panelen Rex panels & profiles over. De overname vormt een nieuwe stap in de plannen van Recticel om “een pan-Europese leider te worden in het segment van de geïsoleerde panelen”, zegt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Recticel, dat zijn hoofdzetel heeft in Brussel, neemt Rex volledig over van oprichter Michel Verhelst. De deal heeft een ondernemingswaarde van 70 miljoen euro in contanten. Dat bedrag kan nog wijzigen afhankelijk van de resultaten (ebitda of brutobedrijfswinst) in 2024. Recticel verwacht de deal in januari te kunnen afronden.

‘Perfect voor West-Europese markten’

Rex, gevestigd in Doornik, is volgens het persbericht gespecialiseerd in de productie van geïsoleerde panelen in PIR (wat staat voor polyisocyanuraat) en minerale wol voor de bouwsector. Het bedrijf heeft een productiecapaciteit van meer dan 4 miljoen vierkante meter panelen, die momenteel maar voor de helft benut wordt, en er is ruimte voor uitbreiding. “Rex is perfect gelegen in België om de West-Europese markten te bedienen”, aldus Recticel.

In april 2022 nam Recticel al de Sloveense producent van geïsoleerde panelen Trimo over.