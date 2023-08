Recordaantal jobstudenten actief

Nog nooit waren er zoveel studenten aan het werk als afgelopen jaar. Het aantal jobstudenten steeg met 31 procent en het aantal studentenjobs klom vorig jaar zelfs voor de eerste keer boven het miljoen.

626.733 jobstudenten waren vorig jaar actief op de arbeidsmarkt, terwijl de teller in 2021 nog op 556.248 stond. Dat is het hoogste aantal ooit, volgens recente RSZ-cijfers.

Dat aantal zou blijven toenemen. Afgelopen maanden stelden meer kmo-werkgevers jobstudenten te werk in vergelijking met het jaar ervoor. 31,1 procent van de werknemers schakelde minstens één jobstudent in tussen januari en juli 2023, met een gemiddelde van 5,1 jobstudenten per kmo-werknemer. Dat blijkt uit een analyse van de hr-dienstengroep Liantis bij 30.000 werkgevers.

“Werkgevers doen een beroep op jobstudenten omdat het een flexibel statuut is, dat hen toelaat in te spelen op drukkere momenten”, aldus Gerd van Bergen, regiomanager bij Liantis. “Daarnaast schakelen veel werkgevers flexibele werkkrachten in uit noodzaak: omdat hun vaste medewerkers genieten van een welverdiend verlof of omdat ze geen mensen vinden in de krappe arbeidsmarkt. Denk maar aan de horecasector.”

De stijgende trend van het aantal jobstudenten én het aantal werkgevers die er gebruik van maken, is al even aan de gang. In slechts vijf jaar, van 2017 tot en met 2022, is het aantal werkgevers die studentenjobs aanbieden en het aantal studeten die hun studie combineren met werken met 20 procent gestegen.



Fiscaal plafond

Gemiddeld werkt elke jobstudent zo’n 200 uur per jaar, wat neerkomt op vijf volle weken van 7,5 uur per dag. Dat meldt Unizo. Afgelopen jaar werkte de meerderheid van de jobstudenten niet meer dan het plafond van 475 uur per jaar. Die studenten konden genieten van verminderde sociale bijdragen en een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

De uitbreiding tot 600 uur geldt slechts voor twee jaar. Wij vragen om die te verankeren in de wetgeving Danny Van Assche Gedelegeerd bestuurder van Unizo

Vanaf dit jaar is het plafond voor studentenarbeid opgetrokken tot 600 uur per jaar. “Een zeer goede zaak”, vindt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Maar de uitbreiding geldt slechts voor twee jaar, dus tot 2024. We vragen om de uitbreiding tot 600 uur te verankeren in de wetgeving. Uit een bevraging die Unizo deze zomer bij 280 kmo-werkgevers deed, zegt meer dan de helft gebruik te maken van de uitbreiding.”

Ook eist Unizo dat het maximumbedrag dat studenten mogen verdienen om nog ten laste van de ouders te blijven, wordt verhoogd. Dat maximumbedrag is ongewijzigd gebleven, ondanks de uitbreiding van het aantal uren. Het plafond voor het bruto belastbaar inkomen is 7.965 euro als de ouders gezamenlijk worden belast. Unizo vraagt dat de drempel verhoogd wordt tot 10.060 euro.