Rechter oordeelt dat Deliveroo-koeriers werknemers zijn

Het arbeidshof van Brussel heeft geoordeeld dat koeriers die maaltijden leveren voor Deliveroo als werknemers beschouwd moeten worden. Dat meldt de socialistische vakbond BTB vrijdag in een persbericht. Het gaat om een uitspraak in beroep van het hof in een zaak die verschillende koeriers samen met BTB aangespannen hadden.

Het hof volgde de stelling van de koeriers, veelal fietskoeriers, dat ze geen onafhankelijke platformmedewerkers zijn, maar wel werknemers. Het hof draait zo een uitspraak in eerste aanleg van de arbeidsrechtbank terug.

De uitspraak is niet alleen belangrijk voor de koeriers die betrokken zijn in deze zaak, maar voor de hele sector, stelt BTB. De uitspraak heeft een ‘enorme juridische waarde voor de toekomst’, luidt het.

De koeriers voor wie de zaak voor de rechtbank werd gedaagd, hebben volgens de vakbond recht op alle sociale voordelen en loon voor de betrokken periode. Berekening en uitspraak van bedrag zijn voor later.

Sociale bijdragen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die eveneens betrokken was in de zaak tegen de maaltijdbezorgingsdienst, zou nu op basis van het arrest van het hof sociale bijdragen kunnen vorderen van het bedrijf voor de betrokken werknemers in de betrokken periode.

Het gaat om een dertigtal koeriers die naar het Brusselse gerecht getrokken waren. Met de steun van verschillende vakbonden, en de RSZ die zich bij de zaak voegde, vonden ze dat hun werk eerder dat van een werknemer inhield, dan dat van een zelfstandige. Ze werkten al enkele jaren op zelfstandige basis voor Deliveroo. Het openbaar ministerie deelde hun standpunt.

Vonnis

Het Brusselse arbeidsauditoraat had begin 2022 beroep aangetekend tegen het vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank. Die had Deliveroo destijds gelijk gegeven door te stellen dat er geen reden is om de relatie tussen zelfstandige bezorgers en het maaltijdbezorgplatform van Deliveroo te herkwalificeren als een arbeidsovereenkomst.

Ook in beroep bleef het auditoraat erbij dat een duidelijke band van ondergeschiktheid bestaat tussen Deliveroo en zijn koeriers. Bijvoorbeeld omdat de koeriers zelf niet kunnen onderhandelen over de prijs van hun dienstverlening. De advocaten van het dertigtal koeriers wezen dan weer op de geolocatie van de gebruikte app. Volgens hen maakt die het mogelijk om de bewegingen van koeriers te controleren en gebruikt Deliveroo het systeem om wie vertragingen oploopt te bestraffen.

In het arrest valt te lezen dat Deliveroo hier de cao’s in paritair comité 140 (vervoer en logistiek) en subcomité 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) dient toe te passen en respecteren, net als andere cao’s die van toepassing zijn en afgesloten op interprofessioneel niveau.