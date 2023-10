Productie bij Audi Brussels normaal opgestart

De productie bij Audi Brussels is woensdagochtend normaal opgestart. Dat meldt een woordvoerder van de autofabriek.

De voorbije dagen werd het werk in de fabriek in Vorst geregeld neergelegd, na een aankondiging door de directie dat de productie van de elektrische Q4, die volgende maand in de fabriek opgestart zou worden, voorlopig on hold gezet wordt.

Geen impact op werkgelegenheid

De komende weken is er geen impact op de werkgelegenheid bij Audi Brussels, waar ook de Q8 e-tron van de band rolt. Het personeel is volgens de vakbonden toch ongerust. De gevolgen op langere termijn zijn immers onduidelijk. (Belga)