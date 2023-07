Pro League, de hoogste afdeling van het Belgisch voetbal, moet tv-rechtenhouders 14 miljoen euro terugstorten

De Pro League moet aan de tv-rechtenhouders 14 miljoen euro terugstorten ter compensatie van het door corona vroegtijdig beëindigde voetbalseizoen 2019-2020. Dat staat donderdag te lezen in de kranten van Sudinfo en Le Soir.

Het seizoen werd toen stopgezet na de 29e speeldag waardoor er geen play-offs konden plaatsvinden. Proximus, Telenet en VOO grepen daardoor naast uitzendingen van de belangrijkste wedstrijden van de competitie.

80 miljoen euro

De drie telecomoperatoren legden samen 80 miljoen euro op tafel voor de rechten van het seizoen 2019-2020. Ze hadden na de stopzetting van de competitie een schadevergoeding geëist. Toenmalig CEO van de Pro League Pierre François stelde na onderhandelingen een compensatie van 7 miljoen euro voor, wat door de clubs werd afgewezen.

Het dossier belandde vervolgens bij CEPANI, de bevoegde arbitragerechtbank, die gehoor gaf aan de vraag van de rechtenhouders. Eind juni organiseerde de Pro League een stemming om te weten of de clubs een schadevergoeding van 14 miljoen euro (in geld maar ook ook in commerciële acties) zouden aanvaarden of de strijd zouden verderzetten. Uiteindelijk beslisten de clubs de handdoek te gooien. (Belga)