Philips stopt met verkoop slaapapneu-apparaten in VS na miljoenenschade

Het Nederlandse zorgtechnologieconcern Philips stopt met de verkoop van nieuwe slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Dat maakte het concern bekend bij de publicatie van zijn kwartaal- en jaarcijfers.

Philips heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, waarvoor het bedrijf in het afgelopen kwartaal een last in de boeken heeft gezet van 363 miljoen euro. Philips erkent bij die schikking met de FDA geen schuld of aansprakelijkheid. Ze moet nog worden goedgekeurd door een Amerikaanse rechtbank.

Het bedrijf heeft sinds 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten moeten terugroepen omdat isolatieschuim kon loslaten, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van patiënten. De FDA kreeg melding van 385 overlijdens die mogelijk te maken hadden met de apparaten. De zaak kostte Philips al honderden miljoenen aan vergoedingen voor de defecte machines. Er kunnen nog duizenden individuele rechtszaken volgen in de VS.

Ondanks de stopzetting van de verkoop in de VS, verwacht Philips in 2024 een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent tegenover 2023. Dat jaar werd een omzet behaald van 18,2 miljard euro, 6 procent (op vergelijkbare basis) meer dan in 2022. Onder de streep werd het verlies beperkt tot 463 miljoen euro, ruim drie keer minder dan in 2022.