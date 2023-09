Philips en PSV in Guinness Recordboek voor langstlopende sponsordeal

Philips en de Nederlandse voetbalclub PSV komen samen in het Guinness Book of Records met de langstlopende sponsorverbintenis met een sportclub. Philips-topman Roy Jakobs en PSV-baas Marcel Brands nemen vrijdag de bijbehorende oorkonde in ontvangst, zo maakte Philips bekend.

Philips richtte PSV (Philips Sport Vereniging) in 1913 op in Eindhoven, deze week 110 jaar geleden. Bedrijf en club snoepen met hun erkenning door het Guinness Recordboek de titel af van de Amerikaanse motorbouwer Ford en de Australische Geelong Football Club (Australian football), die 98 jaar samenwerking kennen.

Verleden, heden en toekomst

“Philips staat natuurlijk aan de basis van het verleden, het heden en de toekomst van onze club”, zegt Marcel Brands, algemeen directeur bij PSV. “Hoewel de invulling van het sponsorschap in de loop der jaren is veranderd, zijn we onverminderd blij met de inzet van Philips.” (Belga)