Pfizer wil tot 62 van de 350 banen schrappen in hoofdzetel Brussel

Het Amerikaanse farmaconcern Pfizer wil tot 62 van de 350 banen schrappen op zijn hoofdzetel in Brussel. Dat werd woensdag tijdens een ondernemingsraad aangekondigd, zo meldt het bedrijf donderdag.

Bij Pfizer in België werken meer dan 5.000 mensen, van wie de grote meerderheid op zijn productiesite in Puurs. Voor de site van Puurs zijn er geen directe gevolgen voor de werkgelegenheid, aldus Kathleen Commers van Pfizer Belux.

De ontslagronde kadert in een wereldwijd kostenbesparingsprogramma van Pfizer. De informatie- en consultatiefase van de procedure-Renault is opgestart. ‘We hopen de impact op onze mensen zo veel mogelijk te beperken en gaan voor hen op zoek naar alternatieven binnen het bedrijf’, zegt Commers.

‘Wat België betreft, verwachten we dat er slechts een geringe impact zal zijn op onze collega’s van de productiesite van Puurs en ons logistiek centrum in Zaventem. Het voorgestelde plan zou er voornamelijk in bestaan om onze hoofdkantooractiviteiten in Brussel af te bouwen’, luidt het in een statement.

In de hoofdzetel van Pfizer in Brussel werkt administratief, commercieel, regulatoir en medisch personeel. Er zijn ook ondersteunende diensten.