Peter De Keyzer wordt columnist bij Trends: ‘Ik weiger te geloven dat we gewoon een volk van klagers zijn’

Peter De Keyzer start als columnist bij Trends. De econoom en ondernemer is een van de meest toonaangevende stemmen in het publieke debat. “Met mijn columns wil ik mensen breder en verder laten kijken dan de waan van de dag”, zegt De Keyzer. Hij zal ook regelmatig als economische duider optreden op Trends.be en Kanaal Z.

Peter De Keyzer, geboren in 1975, studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en begon zijn loopbaan in de academische wereld. Hij ging aan de slag in de bankensector en richtte in 2016 het strategische communicatiebureau Growth Inc. op. Hij is een veelgevraagd economisch analist in geschreven en audiovisuele media en publiceerde de boeken Vijf minuten ambitie (2021) en Groei maakt gelukkig (2013).

Skin in the game

De Keyzer zal in Trends tweewekelijks zijn licht laten schijnen op de economische en politieke actualiteit, met ambitie en ondernemerschap als rode draad. “We kunnen als burgers, bedrijven én als land zoveel beter dan we vandaag doen, als we maar ambitieus genoeg zijn en keuzes durven te maken – op het gebied van onderwijs, infrastructuur, overheidsbeleid, migratie, klimaat of digitalisering. We bevinden ons vandaag in een verandering van tijdperk, het is nu of nooit als we internationaal nog willen blijven meetellen.”

“Er wordt in dit land vaak geklaagd en kritiek gegeven. Ik weiger te geloven dat we gewoon een volk van klagers zijn. Wel geloof ik dat heel veel mensen oprecht vooruit willen en verandering willen zien, maar dat ze tegelijk gefrustreerd zijn over het gebrek aan vooruitgang. Ik beschouw het mee als mijn taak om die weg naar verandering, verbetering en vernieuwing te laten zien. Of het nu gaat over onderwijs, begroting, arbeidsmarkt, ondernemerschap of overheidsbeleid. ”

“We zijn bijzonder opgetogen om Peter te mogen verwelkomen als columnist”, zeggen Stijn Fockedey, Jan De Meulemeester en Danny Reweghs, de ad-interimhoofdredactie van de eengemaakte Trends- en Kanaal Z-redactie. “Peter analyseert complexe kwesties op een bijzonder spitsvondige en inspirerende manier. Hij doet vanuit een academisch referentiekader met tegelijk skin in the game, als rasechte en succesvolle ondernemer. Een economische duider die zelf ook in de dagelijkse bedrijfsvoering zit en bovendien gezegend is met een vlotte pen: Peter is een unicum in Vlaanderen.”

Perspectief scheppen

De eerste column van De Keyzer verschijnt in Trends van donderdag 7 september en kan u nu al hier in primeur lezen. Hij wijst op de nare budgettaire consequenties van de genereuze staatsbon, maar tegelijk kan die ervoor zorgen dat de volgende federale regering noodgedwongen sneller wordt gevormd, onder druk van de internationale markten. “Dat typeert de blik van Peter”, zegt Stijn Fockedey. “Hij stelt een heldere, vaak confronterende diagnose, maar laat niet na ook perspectief te scheppen: als vooruitgangsoptimist toont hij waar de kansen liggen. En dat is exact ook de missie van Trends-Kanaal Z.”

Ook op televisie en op Trends.be zal De Keyzer regelmatig te zien en te lezen zijn als economische duider. Hij stapt zo mee in de brede vernieuwing die aan de gang is bij Trends en Kanaal Z. Jan De Meulemeester: “Met de lezers, surfers en kijkers van Trends en Kanaal Z samen bereiken we de grootste businesscommunity van het land. Met onder meer Peter als een van onze vaste pennen en gezichten, komen we tegemoet aan de hang naar heldere en richtinggevende economische duiding, die groter is dan ooit. Dat zien we in al onze lees- en kijkcijfers.”