Percentage bouwvergunningen voor appartementen op laagste peil sinds 2016

Het aandeel van de appartementen in het totale aantal bouwvergunningen is vorig jaar fors afgenomen in Vlaanderen. Het percentage appartementen is nu het laagste sinds 2016. De piek van nieuwbouwappartementen in Vlaanderen lijkt voorbij. “De stijging van de voorbije jaren kon niet blijven duren”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. “Er wonen in ons land al meer gezinnen in een flat dan in Nederland.”

Sinds het einde van de jaren 90 komen er in Vlaanderen almaar meer appartementen. Het aantal vergunde flats ging flink omhoog en bereikte een hoogtepunt in 2017. Toen was 64 procent van de toegekende nieuwbouwvergunningen voor appartementen.

De verschuiving van huizen naar appartementen kwam er door de schaarste aan bouwgronden, stijgende bouwgrondprijzen en het streven naar verdichting. “Tot tien jaar terug waren appartementen iets van de steden”, vertelt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen, de federatie van de bouwbedrijven. “Maar er is een inhaalbeweging geweest in de bouw van appartementen, waardoor er nu procentueel meer Vlamingen in een appartement wonen dan in Nederland.”

Die trend zet nog altijd lichtjes door in de landelijke gemeenten. Aan de kust werd vorig jaar 6 procent meer appartementen gebouwd dan het gemiddelde van de jongste tien jaar, in de landelijke gemeenten was dat 5 procent.

Vraag naar huizen neemt toe

De terugval van het aantal nieuwe appartementen doet zich vooral voor in de grote Vlaamse steden zoals in Aalst (-71%), Hasselt (-59%) en Leuven (-41%). In vergelijking met de jongste tien jaar is er een gemiddelde krimp van 30 procent.

Volgens Dillen is dat vooral een gevolg van de complexe vergunningsprocessen. “Het wordt steeds moeilijker om voor een groter project tijdig een vergunning vast te krijgen. Zeker in een stedelijke omgeving, omdat daar de voorwaarden steeds strenger worden.”

Het aantal afgeleverde vergunningen voor appartementen is wel nog altijd iets groter dan dat voor huizen. Maar de vraag naar huizen neemt nog altijd toe. “Niet ieder gezin wil een in flat wonen, dat is vooral gebleken tijdens de coronacrisis. Veel huishoudens hechten ook belang aan een woning met tuin”, klinkt het.

Energietransitie

Marc Dillen ziet de toekomst van de nieuwbouw in de stad vooral veranderen onder druk van de energiecrisis. “We zitten met een oud patrimonium, heel veel mensen wonen in een energetisch slechte woning.” De hoge energieprijzen moeten leiden tot een energetische renovatie van oude gebouwen. Is dat niet mogelijk, dan is afbraak en nieuwbouw de beste optie. Sloop en heropbouw leidt doorgaans tot compact ruimtegebruik en hogere dichtheden.