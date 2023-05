‘Overheidsinvesteringen moeten bijna verdubbelen tot 5 procent van bbp’

Het aandeel van overheidsinvesteringen moet in ons land 4 procent van het bbp bedragen tegen het einde van de volgende legislatuur in 2029, en 5 procent tegen 2034. Dat komt neer op een quasi verdubbeling van het volume van de overheidsinvesteringen tegen die tijd, zegt bouwfederatie Embuild.

“Alle overheden in ons land hebben decennialang te weinig geïnvesteerd in infrastructuur”, stelt de bouwfederatie naar aanleiding van Open Wervendag. Het gaat niet alleen over wegen, fietspaden en dergelijke, maar ook over onder meer nutsvoorzieningen, scholen en ziekenhuizen. In 2022 bedroegen de overheidsinvesteringen 2,7 procent van het bbp, tegenover 3,5 procent in onze buurlanden.

“Uit de ranglijst van het World Economic Forum over de kwaliteit van de infrastructuur blijkt dat België lager scoort dan 15 jaar geleden en bovendien een pak slechter dan onze buurlanden. Onze infrastructuur ligt aan de basis van een concurrentiehandicap”, stelt Embuild. Volgens Niko Demeester, CEO van Embuild, moet er een grote inhaalbeweging komen “om onze overheidsgebouwen en energie-infrastructuur te moderniseren voor de toekomst en om die klimaatbestendig te maken”.

Voor het federale niveau betekent dit een verwachte toename van de overheidsinvesteringen van 3,3 miljard in 2021 tot 4,8 miljard in 2029 en 6,1 miljard in 2034. Daarbij zijn er meer investeringen in het spoor (van 2,4 miljard naar 3,6 miljard euro) en in federale gebouwen (2,5 miljard euro) nodig in de komende 10 jaar. Voor de regionale investeringen gaan ramingen uit van 11,5 miljard extra voor Vlaanderen, 5 miljard extra voor Wallonië en 2 miljard extra voor Brussel tegen 2034. In totaal schat men dat de toename aan overheidsinvesteringen in heel het land van 13 miljard in 2021 naar 25 miljard in 2034 gaat.