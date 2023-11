Telecomoperator Orange brengt vanaf december de sportkanalen van VOOsport World en onder meer HBO-series via Be TV naar Vlaanderen. Het gaat om het aanbod van de Waalse kabelaar VOO, die in juni in handen kwam van Orange. Maar opvallend: Telenet ontkent dat Orange de wedstrijden van de Premier League in Vlaanderen mag uitzenden.

Orange maakte maandag bekend dat het vanaf december wedstrijden van buitenlandse sportcompetities gaat aanbieden via het VOOsport World-abonnement. Bij die buitenlandse competities zou ook de Engelse hoogste voetbalcompetitie, de Premier League, behoren. De operator wil naar eigen zeggen de concurrentie met Telenet (Play Sports) aangaan, dat de rechten van de hoogste Engelse voetbalcompetitie voor België bezit. Volgens woordvoerder Sven Adams van Orange laat de bestaande licentiedeal tussen Telenet en VOO dat toe.

Telenet ziet dat echter anders: “Wij ontkennen ten stelligste dat wij de exclusiviteit van de Premier League in Vlaanderen verliezen”, reageert woordvoerder Bart Boone. Of Telenet verdere stappen zal ondernemen, is momenteel nog niet duidelijk. Bij die telecomoperator zit de Premier League in het Play Sports-pakket, waarvan de prijs start bij 21,95 euro per maand.

HBO-series

Naast sport brengt Orange ook het Be TV-aanbod van VOO, met exclusieve series en films, naar Vlaanderen voor 25 euro per maand. Het gaat om zeven kanalen op de Orange tv-box en een streamingapp om programma’s uit de catalogus eender wanneer te bekijken.

Onder meer de series van het Amerikaanse productiehuis HBO zitten in Be TV. Het gaat om populaire fictiereeksen zoals ‘Game of Thrones’, ‘Succession’ en ‘The Last Of Us’. In Vlaanderen zitten de HBO-programma’s al in het aanbod van het streamingplatform Streamz, een samenwerking van Telenet en DPG Media.

Vorige maand kondigde de Amerikaanse mediagroep boven HBO, Warner Bros. Discovery, aan dat ze haar eigen streamingdienst Max in de loop van 2024 zou lanceren in België. Het is voorlopig niet duidelijk wat dat dan zal betekenen voor het HBO-aanbod van Streamz en Be TV.