Oproep voor 5 extra betaalde vakantiedagen: hoe staat België tegenover andere landen?

Vijf middenveldorganisaties – vakbonden ACV-CSC, ABVV-FGTB, Beweging.net en zijn Franstalige tegenhanger MOC en de Ligue des Familles – roepen op om alle werknemers een minimum van 25 dagen betaald verlof per jaar te garanderen.

Dat zijn er 5 extra. Het wettelijke minimumkader bij voltijds werk bedraagt nu immers 20 verlofdagen per jaar. Daarbij zijn voor alle duidelijkheid de 10 betaalde feestdagen niet meegerekend.

Werkgevers zijn vrij om meer vakantiedagen toe te kennen. Volgens de Baromètre des Parents 2022 (Ipsos-enquête) van Ligue des familles heeft in de praktijk slechts 44 procent van de ouders extra vakantiedagen per jaar.

“Evenwicht vinden”

“Werknemers met een laag inkomen worden dubbel gestraft, omdat ze nog minder dan anderen toegang hebben tot extra vrije dagen,” zeggen de organisaties in een persbericht.

“Nauwelijks 28 procent van de ouders met een laag inkomen (die minder dan 1.500 euro netto per maand verdienen) hebben recht op extra betaald verlof, tegenover 60 procent van de ouders met een hoger inkomen (die meer dan 3.000 euro netto per maand verdienen).”

Volgens de organisaties is 25 dagen een minimum “om alle werknemers, en ouders in het bijzonder, in staat te stellen om een evenwicht te vinden tussen werk en gezinsleven. Maar het is ook een kwestie van het voorkomen van ziekte en burn-out.”

Vergelijking met andere landen

De organisaties voeren ook aan dat België achterop loopt op heel wat Europese landen.

Onder andere in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Zweden ligt het wettelijk minimum een kwart hoger (25) – betaalde feestdagen niet meegerekend, voor alle duidelijkheid. In Duitsland en Nederland is dat ook 20 dagen.

Rekent men overigens het aantal betaalde feestdagen mee, dan komen de Oostenrijkers (13) er het best vanaf met in totaal 38 vrije bezoldigde dagen.

Ter vergelijking: Amerikanen hebben zelfs geen wettelijk minimumaantal betaalde verlofdagen, als zijn er wel heel wat bedrijven die hun werknemers minstens 10 dagen betaald verlof per jaar aanbieden.