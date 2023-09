Ierse broers Collison (Stripe) zijn de ‘Europese Managers van het Jaar 2023’

De Ierse broers John en Patrick Collison mogen zich beiden de ‘European Manager of the Year 2023’ noemen. De European Business Press (EBP) verkoos hen. Hun bedrijf Stripe is een dertien jaar oude specialist in onlinebetalingen voor internetbedrijven.

John en Patrick Collison gelden ongetwijfeld als de invloedrijkste ondernemers-broers in het Amerikaanse techwalhalla Silicon Valley. Toen ze nog kinderen waren, kochten de twee Ieren boeken waarmee ze zichzelf leerden programmeercode te schrijven. Als tieners stampten ze in 2007 een IT-bedrijf uit de grond, waarmee ze naar Silicon Valley verkasten. Ze fuseerden hun geesteskind met een andere onderneming en verkochten de firma in 2008 voor 5 miljoen dollar. Patrick Collison was toen 19 en John 17. De twee whizzkids bleven hangen in de Verenigde Staten. Ze studeerden aan de prestigieuze universiteiten Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard.

50 miljard dollar

De Collison-broers richtten Stripe op in 2010. De fintechgigant regelt betalingen voor Google, Amazon, Microsoft en Uber. In een interview met Trends uit 2017 noemt John Collison het Gentse bedrijf Teamleader als een goed voorbeeld van hoe softwaredienstenbedrijven die met abonnementen werken, Stripe kunnen gebruiken. Teamleader biedt een softwaredienst aan voor klantenbeheer, facturatie en projectplanning. “Je hebt klanten en elk van hen betaalt zijn maandelijkse bedrag. Je moet bijhouden wie hoeveel van de dienst gebruikt en hen de factuur sturen. Stripe levert de software voor de facturatie van een abonnementsdienst.”

Het bedrijf wordt, ondanks de recente crisis in de techsector, gewaardeerd op een imposante 50 miljard dollar. Velen kijken dan ook reikhalzend uit naar de dit jaar geplande beursgang van hun betaalbedrijf.

Prestigieuze zakenmediaprijs

De EBP werd in 1962 in het Italiaanse Como opgericht en omvat 35 toonaangevende Europese zakenkranten en -tijdschriften in 22 landen, waaronder publicaties als Handelsblatt, The Wall Street Journal (Europe), Les Echos, Het Financieele Dagblad en Trends/Tendances. Roularta-CEO Xavier Bouckaert zit de EPB voor.

Sinds 1991 wordt de prestigieuze European Manager of the Year Award uitgereikt aan Europese topmanagers, -ondernemers of -bedrijven. Onder de ontvangers waren bedrijfsleiders als Ingvar Kamprad (Ikea), Wolfgang Mayrhuber (Lufthansa), Luca di Montezemolo (Ferrari), Tom Enders (Airbus) en Håkan Samuelsson (Volvo Cars).

“De broers uit Limerick hebben de afgelopen tien jaar het techlandschap veranderd door een bedrijf op te bouwen dat wereldwijd meer dan 2 miljoen b2b-klanten heeft”, motiveert de media-organisatie haar beslissing om de Stripe-oprichters te huldigen.

