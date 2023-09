Oprichter Franz verdwijnt uit naam Colruyt-groep

Franz Colruyt, in 1950 de oprichter van wat vandaag de Colruyt-winkels zijn, verdwijnt uit de officiële naam van de groep.

De naamswijziging staat op de agenda van een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 10 oktober. Vandaag is de officiële naam van de moederonderneming van de groep Etablissementen Fr. Colruyt NV. De Fr. verwijst naar Franz. In het voorstel zou dat worden aangepast naar Colruyt Group NV.

De supermarktgroep zegt te willen opteren voor “een meer passende benaming die aanleunt bij de vereenvoudiging van onze vennootschapsstructuur en onze overkoepelende merknaam Colruyt Group”.

Bakkerszoon Franz Colruyt begon in 1928 in Lembeek een groothandel in koloniale waren zoals koffie en kruiden. In 1950 volgde dan de oprichting van de Etablissementen Franz Colruyt nv, groothandelaar in voedingswaren.