Oost-Vlaams centrum investeert bijna 4 miljoen euro in beeldgestuurde robotchirurgie (video)

Het Oost-Vlaams trainingcentrum voor robotchirurgie Orsi Academy opent maandag een cluster met de nieuwste technologie rond beeldgestuurde robotchirurgie. Een investering van 3,87 miljoen euro om opleidingen te geven aan medische professionals van over de hele wereld. Die zullen in het gebouw langs de snelweg in Melle leren hoe ze met behulp van robots de nevenschade van chirurgische ingrepen kunnen beperken.

In ons land zijn al een 40-tal artsen en chirurgen opgeleid in de nieuwe vertrekken, uit OLV Aalst en het Gentse UZ. Maar in de toekomst zal de technologie wereldwijd zijn ingang vinden en zullen de opleidingen veel drukker bezocht worden. Elk jaar worden zowat 3.000 mensen van over de hele wereld in de Orsi Academy opgeleid. Dankzij de nieuwe apparatuur kan het bedrijf zijn aanbod verder uitbouwen en trainingen geven in andere klinische disciplines zoals cardiologie, vasculaire chirurgie, interventionele radiologie en orthopedie.

De Duitse multinational Siemens heeft in de Orsi Academy een katheterisatielab en een vasculaire robot geplaatst om stents mee te plaatsen. Maar ook toestellen die delen van het lichaam in 3D en via speciale augmented reality-brillen bij medische professionals brengt. “Deze technologie zorgt ervoor dat de arts ziet wat er in het lichaam gebeurt tijdens de ingreep”, zegt Dokus Mertens van Siemens Healthineers. “Zo kan hij of zij niet alleen preciezer werken, de arts kan ook meteen het succes van de ingreep beoordelen. Dit betekent een wereld van verschil, zowel voor het comfort van de patiënt als het ziekenhuis.”

Automatische piloot

De patiënt moet dus na de ingreep niet onder de scanner om na te gaan of de operatie geslaagd is. “De robot verbetert de precisie van de handen van de chirurg, terwijl de beeldvorming de ogen verbetert”, zegt Alexandre Mottrie van Orsi Academy. “Door de robot te koppelen aan de ogen van de beeldvorming zullen we in de toekomst in staat zijn om procedures op revolutionaire manier niet enkel preciezer te maken maar ook te automatiseren met behulp van artificiële intelligentie.”

De arts zou dan tijdens de procedure geholpen worden door een automatische piloot. Dat betekent volgens Mottrie een veiliger, preciezer en kosten-efficiëntere zorg voor de patiënt. Orsi Academy heeft vandaag 36 medewerkers, dat kan dankzij de nieuwe cluster oplopen. De helft van de investering, 1,93 miljoen euro, is gesubsidieerd door het Europese fonds.