Ondernemingsrechtbank veroordeelde vorig jaar veertien nepmakelaars

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft vorig jaar 372 dossiers geopend tegen mogelijke nepmakelaars. Veertien personen werden strafrechtelijk veroordeeld. Dat meldt het BIV woensdag.

Ons land telde aan het eind van 2022 precies 10.987 erkende vastgoedmakelaars. Opnieuw een record, want dat aantal zit al ruim een decennium in de lift. Daarboven oefent een kleine groep mensen het beroep ook uit zonder vergunning. “Zij treden de wet- en regelgeving met de voeten en zijn een gevaar voor de consument”, aldus het BIV.

Erkenning via stagetraject

Overtreders krijgen de keuze om via een stagetraject toch een erkenning te krijgen, of hun activiteiten stop te zetten. Anders stapt het BIV naar de ondernemingsrechtbank. Meestal vordert de rechter dan een staking van de activiteiten, “vaak gekoppeld aan fikse dwangsommen die tot 5.000 euro per inbreuk per dag kunnen oplopen”. In 2022 werden alle vonnissen in het voordeel van het BIV uitgesproken.

Klacht of vraag consumenten

Meestal komen dossiers over mogelijke nepmakelaars tot stand na een klacht of vraag van consumenten. Daarnaast heeft het BIV privédetectives in dienst om illegale praktijken op te sporen. Zij voeren proactieve, steekproefgewijze controles uit. Vorig jaar leverde dat 486 inspectieverslagen op. (Belga)