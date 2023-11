Ondernemer achter failliete cryptobeurs FTX schuldig aan fraude

De oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is schuldig bevonden aan fraude en samenzwering tot witwassen. Dat heeft een federale rechtbank in Manhattan, New York, donderdag geoordeeld.

De 31-jarige zakenman werd donderdag schuldig bevonden over de hele lijn en riskeert een celstraf van tientallen jaren. De jury velde het verdict volgens het Amerikaanse ABC News na amper vier uur beraadslaging. Over de strafmaat wordt later beslist.

Bankman-Fried gaf tijdens zijn proces toe fouten te hebben gemaakt in de aanloop naar het failissement van FTX, maar hield vol dat hij nooit van plan was om geld van zijn klanten te stelen.