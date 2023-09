Nucleaire oefening gestart op terreinen van onderzoekscentrum SCK CEN in Mol

Om 08.00 uur is een nucleaire noodoefening begonnen op de terreinen van het SCK CEN in Mol, het Belgisch nucleair onderzoekscentrum. De oefening duurt tot 15.30 uur, meldt het Nationaal Crisiscentrum.

“We doen zo’n oefening regelmatig en het is ook verplicht”, liet woordvoerder Yves Stevens eerder optekenen. Alle mensen in de omgeving van Dessel en Mol werden reeds op de hoogte gebracht van de oefening. Zo is er geen paniek als men de hulpdiensten ziet aanrijden.

Pas wanneer de oefening is afgelopen, komt er informatie over het scenario van de simulatie. Voorlopig is de inhoud dus nog geheim. Er mag ook geen pers aanwezig zijn op het terrein wanneer de diverse overheidsorganisaties en gemeentebesturen hun procedures testen.

Minstens vier keer per jaar

Het nucleair noodplan wordt in België minstens vier keer per jaar geoefend. Zo kunnen de betrokken autoriteiten op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau hun reactieschema’s testen. Ook het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) neemt deel. Iedere oefening is gebaseerd op een vooraf bepaald realistisch scenario, dat vertrekt vanuit vooraf gedefinieerde objectieven.

Traditionele objectieven zijn het testen van de mobilisatie, de interactie tussen de cellen of de beschermingsmaatregelen voor bevolking en voedselketen. Het noodplan bepaalt dat de oefening een keer per jaar moet worden georganiseerd voor de kerncentrales van Doel en Tihange. Voor de sites van Fleurus en Mol/Dessel, is een oefening om de twee jaar van toepassing. Om de drie jaar moet er een grote oefening plaatsvinden waaraan alle actoren deelnemen. (Belga)