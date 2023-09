North Sea Port krijgt zes lange sporen tegen 2025

In de Gentse haven North Sea Port werkt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel volop aan de capaciteitsuitbreiding van de sporenbundel Mercator. Dat is een belangrijk stuk spoor waar bedrijven als Volvo Cars, Volvo Trucks en DFDS lange treinen kunnen samenstellen. De werken, die vorig jaar zijn begonnen, zullen in de zomer van 2025 uitmonden in een bundel met zes van de negen sporen die 750 meter en langer zijn.

Dat is belangrijk omdat North Sea Port scherpe ambities heeft om een multimodale haven te worden die niet enkel scheepvaart maar ook treinvervoer ondersteunt. Een keuze die havenbedrijven in staat stelt om traag en vervuilend vervoer over de weg te vervangen door efficiënte en duurzame goederentreinen. Maar dat betekent een reeks investeringen om de nodige sporen te voorzien. Bijkomende wagons aan een locomotief maken de trein een pak rendabeler en beter voor het milieu. Maar daarvoor moeten de spoorbundels wel lang genoeg zijn. En daar knelt het schoentje.

De Mercatorbundel, bestaande uit negen sporen, werd aangelegd in 1996 en is de tweede drukste sporenbundel van de Gentse haven. Er passeren staalproducten, afgewerkte auto’s, onderdelen voor auto’s en vrachtwagens en grondstoffen zoals steenkool. De investering in North Sea Port, die zowat 12,5 miljoen euro bedraagt, kan rekenen op financiële steun uit het federale relanceplan en subsidies van de Europese Commissie.

Lees ook: