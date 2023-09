Nog 60,6 miljard euro op balans restbank Dexia

“Restbank” Dexia heeft zijn balans in de eerste jaarhelft met 6 procent verder afgebouwd tot 60,6 miljard euro. Dat meldt de bank bij de publicatie van halfjaarresultaten.

Dexia kwam ten val door de financiële crisis van 2008. De Belgische bankdivisie werd in 2011 afgesplitst van de groep en herdoopt tot Belfius. De “restbank”, in handen van de Franse en Belgische overheid, werkt sindsdien aan een afwikkeling van haar portefeuille.

Dexia boekte in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 159 miljoen euro. Dat had te maken met een gestegen risicokost, zegt de bank. De solvabiliteitsratio’s zijn wel nog altijd “stevig” en boven het vereiste minimum.

Intrekking bankvergunning

Volgens gedelegeerd bestuurder Pierre Crevtis zijn in de eerste zes maanden van 2023 “beslissende stappen” gezet, met onder meer maatregelen om de groep verder te centraliseren. Voorzitter Gilles Denoyel wijst ook op het verzoek om de bankvergunning in te trekken dat Dexia in juli indiende in Frankrijk. Dat vormt “een essentiële stap” voor de groep, zegt hij. De afwikkeling zal dan voortgaan “in een omgeving die beter is aangepast”, zegt hij.

