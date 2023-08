Nieuwkomers zonder diploma moeten knelpuntberoep leren

Nieuwkomers zonder middelbaar diploma zullen voortaan een verplichte opleiding voor een knelpuntberoep moeten volgen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet, zo staat donderdag in de kranten van Mediahuis.

Het gaat om een voorstel van minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD). Hij wil dat laaggeschoolde nieuwkomers aan de slag gaan als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige of kinderoppasser. Via opleidingen op de werkvloer moeten ze het vak leren. “Het zijn een soort van leerjobs”, zo zegt Somers onder andere in Het Nieuwsblad. “Je werkt, wordt betaald en verwerft ondertussen beroepscompetenties.”

Deel van inburgeringstraject

De leerjob voor laaggeschoolde nieuwkomers zal deel uitmaken van het inburgeringstraject. Daarin zitten nu al Nederlandse lessen, maatschappelijke oriëntatie, een verplichte inschrijving bij arbeidsbemiddelaar VDAB en het buddytraject. “Het is dus een verplichting”, zegt Somers. “Als een nieuwkomer na dat traject toch thuis wil blijven, dan kan dat op eigen kosten. Maar zo helpen we hen wel sneller op eigen benen te staan.”

Volgens de jongste cijfers heeft 35 procent van de nieuwkomers geen diploma secundair onderwijs op zak. Vlaanderen slaagt er moeilijk in hen aan de slag te krijgen. Vandaag is slechts 17 procent van de laaggeschoolde vrouwen na twee jaar aan het werk. Voor de mannen ligt dat cijfer op 36 procent. (Belga)