Nieuwe overnames van Hillewaere en Callant: de consolidatie van de verzekeringsmakelaars stopt niet

De verzekeringsmakelaar Hillewaere uit Turnhout neemt met Groep Garant uit Limburg nog eens vijf kantoren over. De consolidatie in de sector is duidelijk nog niet ten einde.

De groep Hillewaere uit Turnhout is al een tijdje op het overnamepad. De onderneming wordt daarbij geruggensteund door de Londense zakenbank Rothschild & Co. De voorbije twee jaar nam Hillewaere al negen makelaarskantoren in Vlaanderen over, en daar komen er nu nog eens vijf bij.

Hillewaere slaat de handen in elkaar met de Groep Garant uit Limburg. Dat bedrijf is op zijn beurt ontstaan uit een eerdere consolidatie tussen Limburgse ondernemers: de kantoren ColsonPlus, Verzekeringen Geurts, Groep Christoffels, Meus-Nouwen en Dominiek Spreuwers Verzekeringen. De overname maakt van Hillewaere de grootste speler in de provincie Limburg. De Kempense groep had sinds 2022 al vestigingen in Hasselt en Genk, en zal voortaan ook aanwezig zijn in Bree en Lanaken.

Succes van partnermodel

De vennoten van de Groep Garant (Filip Colson, Bart Siodlak, Joke Christoffels, Joris Janssen) blijven aan boord, net als de 35 medewerkers. Zij komen bij de 230 medewerkers die nu al bij Hillewaere aan de slag zijn. “We stellen vast dat het partnermodel, waarbij de bestuurders van de overgenomen bedrijven vennoot worden bij ons, enorm geapprecieerd wordt”, zegt Roel Druyts, de CEO en oprichter van Hillewaere Groep. “Op die manier dragen zij bij tot onze groei. Die mensen kennen hun markt, hun business en hun team als geen ander.”

Na de integratie van de Groep Garant zal Hillewaere een commissie-omzet van 34 miljoen euro tellen. Het strategische plan voorziet om in de komende drie jaar door te groeien naar 70 miljoen euro. In een eerder gesprek met Trends zei Druyts dat daarvoor een nieuwe financieringslijn beschikbaar is.

Hillewaere heeft met het investeringsfonds Five Arrows Capital, dat deel uitmaakt van Rothschild & Co, een aandeelhouder met grote financiële slagkracht achter zich. Met die steun wil de onderneming een rol als actieve consolidator spelen op de versnipperde markt van de verzekerings- en vastgoedmakelarij.

Callant wordt kredietmakelaar

Een andere verzekeringsmakelaar, Callant uit Oostkamp, nam zopas een belang in iFinco, een kredietmakelaar uit het Gentse. Callant breidt op die manier zijn dienstverlening uit naar de kredietmakelarij en het verschaffen van leningen aan bedrijven en particulieren. Vorig jaar verstrekte iFinco voor 85 miljoen euro aan kredieten. Dat bedrag zou in de komende vijf jaar moeten aangroeien tot 500 miljoen euro op jaarbasis.

“Door de alliantie met iFinco worden we een one-stopshop voor elke vorm van financiële dienstverlening”, zegt CEO Peter Callant. Zijn bedrijf was al actief als verzekeringsmakelaar en financieel adviseur. Callant wordt naar eigen zeggen de eerste grote onafhankelijke verzekeringsmakelaar in België die ook kredieten aanbiedt.

iFinco werd in 2015 opgericht door Mathias Cooreman. Hij richtte zich als kredietmakelaar op een publiek van particulieren, ondernemers en vrije beroepen, vooral voor de aankoop van vastgoed. De onderneming heeft twee kantoren, in Evergem en Lochristi. “Klanten die vandaag op zoek zijn naar een krediet, voor investeringen in hun bedrijf of privé voor de aankoop van een eerste of tweede verblijf, kunnen wij vanaf heden de juiste oplossingen bieden”, aldus Callant.

Ook als verzekeringsmakelaar blijft Callant overnames doen. Eind vorig jaar maakte de West-Vlaamse onderneming de acquisitie van Corstjens Verzekeringen uit Geel bekend. Callant Verzekeringen wil de huidige premieomzet van 170 miljoen euro in de komende vijf jaar opvoeren tot 250 miljoen.

