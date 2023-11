AssurMed is een nieuwe tool die facturen van huisartsen, tandartsen en kinesisten digitaal doorstuurt om patiënten sneller terug te betalen. Het systeem is ontwikkeld door Assuralia en de aangesloten verzekeraars van de sectorvereniging.

AssurMed wordt gelanceerd door Assuralia en zeven verzekeraars: AG Insurance, Allianz, AXA, Belfius, DKV, Ethias en Justitia. Bijna 6 miljoen patiënten kunnen straks genieten van een vlottere administratie van hun kosten voor huisartsen, tandartsen en kinesisten, via een snellere terugbetaling van de factuur. Het systeem is tot vijf werkdagen sneller dan met de huidige procedure. Assuralia stelt dat op termijn nog meer verzekeraars met het platform aan de slag kunnen gaan.

De kosten voor ambulante zorgen (zoals het bezoek aan een huisarts, tandarts en kinesist, nvdr.) worden vandaag niet consequent digitaal verwerkt. Ongeveer 3 miljoen attesten werden er vorig jaar digitaal doorgestuurd tussen apothekers en verzekeraars dankzij het platform AssurPharma, dat in 2015 werd gelanceerd. Dankzij AssurPharma kunnen verzekeraars apothekerskosten van patiënten vlotter terugbetalen, met veel minder administratieve rompslomp. AssurPharma krijgt nu een vervolg onder de naam AssurMed dat de vlotte vergoeding beoogt van de kosten voor zorgverstrekkers. ​

Zo werkt het

Om hun kosten voor gezondheidszorg sneller terugbetaald te krijgen, moeten verzekerde patiënten één keer hun toestemming geven voor het gestructureerde en beveiligde gebruik van de gegevens op hun getuigschriften voor verstrekte hulp. Die eenmalige toestemming kunnen zij verlenen via het platform AssurMed.be ofwel via een gezondheidsportaal als Helena.

Vervolgens hoeven patiënten zelf alleen nog hun getuigschrift of bewijsstuk aan de ziektekostenverzekeraar van hun keuze te bezorgen – digitaal, per post of via hun gebruikelijke gezondheidsportaal.

Verzekering ambulante kosten in opmars

Steeds meer consumenten kiezen voor een verzekering ambulante kosten, zo bleek ook uit een enquête van Assuralia in 2021. Ruim acht op tien gezinnen in ons land beschikken vandaag over een hospitalisatieverzekering. Velen genieten dit voordeel via de werkgever. Eén Belg op vijf heeft al een tandverzekering en één op zeven een verzekering ambulante zorgen. De verzekering ambulante zorgen vindt stilaan ook zijn weg naar een breder publiek, en dit vooral via de werkgevers die ook al een hospitalisatieverzekering aanbieden.

Een goede zaak, want kosten voor ambulante zorgen kunnen hoog oplopen zonder verzekering: gemiddeld telt elke Belg jaarlijks 567 euro voor ambulante kosten neer. Door de toenemende vergrijzing en de tendens naar meer zorg buiten het ziekenhuis riskeert dit bedrag bovendien nog verder toe te nemen in de toekomst. ​

