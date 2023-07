Minister Gilkinet wil totaalverbod op nachtvluchten in Zaventem – Open VLD is tegen

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft vrijdag in het interkabinettenoverleg een ontwerp van ministerieel besluit voorgelegd dat onder meer een totaalverbod bevat op nachtvluchten uit Zaventem tussen 23 uur en 6 uur in de ochtend. Maar voor Open VLD is een totaalverbod op nachtvluchten ‘wereldvreemd en economische waanzin’, stelt Kamerlid Tim Vandenput.

Donderdag in de Kamer had Gilkinet aangekondigd dat het besluit om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan tegen 21 juli zal worden neergelegd. Het moet het systeem van de ‘quota counts’ (QC), het maximumgeluidsniveau voor elk opstijgend en landend vliegtuig,moderniseren. Die normen werden sinds 2009 niet meer herzien.

Het doel van het besluit is dat het totale geluidsniveau met 20 procent afneemt: 100 procent stilte tijdens de nacht van 23 tot 6 uur; 30 procent meer stilte ’s avonds van 21 tot 23 uur; 20 procent meer stilte ’s ochtends tussen 6 en 7 uur en 7 procent meer stilte gedurende de dag van 7 tot 21 uur. De nieuwe QC zijn ook verschillend voor weekdagen en voor zon- en feestdagen.

‘Voorstel speelt met onze welvaart’

Open VLD-kamerlid Tim Vandenput reageert verbouwereerd op het voorstel van minister Giklinet om vanaf oktober 2024 alle nachtvluchten te schrappen: ‘België is een land van internationale handel. Bijna 95 procent van ons Belgische bbp bestaat uit export. Export was vorig jaar in Vlaanderen goed voor 380 miljard euro. De luchthaven van Zaventem speelt daarin een cruciale rol. Wie nachtvluchten zonder meer wil verbieden, speelt met onze welvaart. Per twee vliegtuigen die hier niet landen raken we één voltijdse job kwijt. Dag na dag. Dat is compleet onverantwoord’.