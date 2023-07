Minder dan één op vijf Europeanen heeft hoge financiële geletterdheid

De financiële geletterdheid van veel Europeanen is voor verbetering vatbaar. Dat concludeert de Europese Commissie dinsdag uit de resultaten van de eerste Europese peiling naar financiële kennis en de wijze waarop Europeanen met geld omgaan. Minder dan één op vijf haalde een hoog niveau.

De onderzoekers schotelden ruim 26.000 Europeanen vijf vragen voor die peilden naar hun theoretische kennis over zaken als inflatie en koopkracht, interest en de risico’s van beleggen. Die werden aangevuld met vragen over hoe ze concreet met hun geld omgaan, bijvoorbeeld of ze zich bij aankopen afvragen of ze het product kunnen permitteren, of ze hun uitgaven bijhouden en financiële doelen op lange termijn stellen.

De peiling concludeerde dat slechts 18 procent van de respondenten een hoog niveau van financiële geletterdheid haalt. 64 procent bereikte een gemiddeld niveau en 18 procent bleef op een laag niveau steken. De resultaten verschillen sterk van land tot land. Nederland (28 procent) telt de meeste mensen met een hoge financiële geletterdheid, Portugal en Letland (11 procent) de minste.

In België haalde 20 procent van de respondenten een hoog niveau van financiële geletterdheid. Tegelijkertijd wordt 22 procent van de Belgen ingedeeld in de categorie met een laag niveau. Enkel in Finland (27 pct), Letland (24 pct) en Spanje (22 pct) is die groep groter of even groot.

Lees hieronder verder

Hoe zit het met uw financiële geletterdheid? Test het hier:

Specifieke doelgroepen

Eurocommissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarkten Mairead McGuinness spreekt van “een wake-upcall” voor de Commissie en de lidstaten. “We moeten samen meer doen om de niveaus van financiële geletterdheid te verbeteren”, concludeert McGuinness.

De resultaten geven aan dat de nood aan financiële opvoeding vooral hoog is bij specifieke doelgroepen. Vrouwen, jongeren, mensen met een lager inkomen en een lager opleidingsniveau zijn gemiddeld minder geletterd dan andere groepen.

Lees ook: