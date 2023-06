Miele breidt reparatieservice uit tot in de late uren

Miele België, de fabrikant van huishoudtoestellen, heeft in overleg met de sociale partners een overeenkomst gesloten rond flexibel werken. Voortaan komen Miele-technici ook ’s avonds en tijdens het weekend aan huis voor herstellingen en onderhoud. Miele pakt als eerste in de sector met zo’n voorstel uit.

“Dit is een historische win-win-winovereenkomst die we zojuist met de sociale partners hebben ondertekend”, aldus Raffaella Berardo, de managing director bij Miele België en Luxemburg. Na meer dan een jaar onderhandelen met de sociale partners heeft Miele het begin mei voor elkaar gekregen zijn technici meer vrijheid in hun werkregime te geven en bovendien meer service-uren aan de klanten aan te bieden.

‘Klanten kunnen ’s avonds en in de weekends op ons rekenen. Op die manier kan ons bezoek beter ingepland worden in hun levensstijl’ Kim Taylor Communicatiemanager Miele België en Luxemburg

“We zijn bijzonder trots om pioniers te zijn op dit gebied in België”, glundert Berardo. De uitgebreide service is een nieuwigheid in de sector, waarmee het bedrijf uitblinkt ten opzichte van concurrenten als Electrolux, BSH (een joint venture tussen de Duitse bedrijven Bosch en Siemens) en het Amerikaanse Whirlpool.

Klanten moeten voorlopig niet méér betalen voor de late service. “We zitten nog in de testperiode”, vertelt Kim Taylor, communicatiemanager van Miele Benelux. “Nadien zullen we evalueren.”

Liefde voor het merk

Voorlopig is het bedrijf tevreden met de reactie in het bedrijf. “Van de 55 technici onder onze 250 werknemers heeft al zo’n 10 procent gekozen om over te stappen naar een flexibel regime”, aldus Taylor. Het flexibele werkritme bij Miele bestaat uit verschillende opties. Zo kunnen de technici vrijwillig overschakelen op een vierdaagse werkweek met langere dagen tussen 7 en 22 uur. Maar ze kunnen er ook voor kiezen in het weekend te werken of vroeger te beginnen op weekdagen. “We spelen daarmee in op de vraag van de technici. We geven hun meer flexibiliteit en de tevredenheid op het werk wordt beter.”

Tegelijkertijd wil Miele met de overeenkomst de liefde voor het merk verbeteren. “Klanten kunnen nu ook ’s avonds en in de weekends op ons rekenen”, zegt Taylor. “Op die manier kan het beter ingepland worden in hun levensstijl en moeten de klanten geen vakantie voor ons nemen of thuis werken.”

Snellere reparaties

Uit een rondvraag van de elektrowinkel Vanden Borre begin april bij 2.000 Belgen blijkt dat de helft van de Belgen zijn huishoudelijke elektronische toestellen te snel weggooit, in plaats van repareert. “Dat is de nagel op de kop”, aldus Taylor. “Voor Miele is duurzaamheid belangrijk en dit akkoord is daar een voorbeeld van. We maken het gemakkelijker voor onze klanten om hun toestel sneller te laten repareren, zodat ze het langer kunnen gebruiken.”