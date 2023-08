Micromobility.com wil failliet fietsenmerk VanMoof overnemen

Het Amerikaanse bedrijf micromobility.com werkt aan een overname van het failliete Nederlandse fietsenmerk VanMoof. Dat schrijft micromobility.com op zijn eigen website. Het bedrijf heeft al een zogeheten niet-bindend bod op VanMoof gedaan dat positief zou zijn ontvangen. Financiële details werden niet gemeld.

Micromobility.com verhuurt en verkoopt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa. Topman Salvatore Palella zegt dat nu wordt gewerkt aan een bindend bod op VanMoof. Door dat merk over te nemen kan micromobility.com zijn positie op de markt voor elektrisch stadsvervoer en de eigen portefeuille versterken, aldus Palella. Het past in de langetermijnstrategie van het bedrijf, dat ook een beursnotering heeft in New York, klinkt het.

Eigen software

VanMoof ging eerder deze maand failliet. Dat leverde problemen op voor de eigenaars van de fietsen omdat het verlieslijdende bedrijf veel onderdelen specifiek liet ontwerpen en ook veel eigen software had.

De curatoren zijn bezig de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Er zouden meerdere kandidaat-overnemers zijn, zo raakte eerder al bekend. (Belga)

