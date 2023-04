Meta verbrandt nog meer miljarden aan metaverse: ‘Zuckerberg kan niet anders’

Er hangen Mark Zuckerberg, de CEO van Meta Platforms, grote problemen boven het hoofd. Zijn onderzoeksgroep rond het metaverse kostte het bedrijf boven onder andere Facebook en Instagram 4 miljard dollar in één kwartaal, bovenop het nettoverlies vorig jaar van 13,7 miljard. “Zuckerberg heeft gegokt en verloren met het metaverse. Zijn visie van een metaverse via een VR-headset slaat niet aan. Het is niet ruimdenkend genoeg.”

Na drie slechte kwartalen op rij kan Meta Platforms in de eerste maanden van 2023 opnieuw uitpakken met een omzetgroei van 3 procent, terwijl analisten een lichte daling hadden voorspeld. De nettowinst bedroeg 5,7 miljard dollar (5,2 miljard euro), bijna een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar maar ook beter dan verwacht. Het is niet verwonderlijk dat het Meta-aandeel opveert op de beurs.

En toch heeft Mark Zuckerberg ongetwijfeld ook kopzorgen. Het bedrijf investeert al langer in hardware en software voor het metaverse, maar zonder succes. Het metaverse zijn virtuele werelden die samenkomen, meestal te ervaren via een virtual reality (VR)-headset. De afdeling Reality Labs, die de technologie ontwikkelt, heeft Meta al hallucinante verliezen opgeleverd, 13,7 miljard dollar in 2022. De tak genereerde 339 miljoen dollar omzet in het eerste kwartaal, 51 procent minder dan een jaar eerder en onder de verwachtingen van analisten.

“Er is een soort ‘metaverse-moeheid’ in de techindustrie. Dat is natuurlijk problematisch voor een bedrijf datzijn lot zo sterk met de technologie heeft verbonden. Facebook is enkele jaren geleden sterk gaan investeren in VR-technologie van het vroegere Oculus, en heeft zelfs zijn naam veranderd in Meta”, zegt Stijn Viaene, professor digitale transformatie aan de Vlerick Business School.

Zuckerberg noemt 2023 “het jaar van de efficiëntie“. Het bedrijf zette vorig jaar een kwart van zijn personeel op straat en wil dit jaar de puntjes op de i zetten, maar tegelijk verbrandt het kwartaal na kwartaal geld.

STIJN VIAENE. “Bigtechbedrijven zijn ‘hyperkapitalisten’ en ze schrikken er niet voor terug om personeel te ontslaan als de cijfers daardoor beter kloppen. Met het metaverse heeft Meta gegokt en verloren. Zijn visie van een metaverse via de VR-headset slaat niet aan en het is niet ruimdenkend genoeg. Louter investeren in toepassingen voor VR-headsets van Oculus vormde een groot risico vanaf het begin, want het is niet zo dat die headsets op dat moment al succesvol waren voor gaming of andere toepassingen.”

“Anderzijds zien we bij concurrenten dat andere en ruimere interpretaties van het metaverse kunnen werken. Microsoft ontwikkelt bijvoorbeeld nieuwe immersive-belevingen in Teams die aan het metaverse doen denken. Die zullen meer renderen, maar ook aanzienlijk minder kosten.”

Meta stelt zelf vast dat zijn nieuwe toepassingen rond generatieve artificiële intelligentie (AI) wel kunnen dienen als een katalysator voor groei. Het sprak al over een beeldgenerator voor Instagram en een AI-assistent voor bedrijfscommunicatie.

VIAENE: “Meta voelt dat daar inderdaad nog veel te winnen valt en het is bezig aan een inhaalbeweging ten opzichte van concurrenten als Google en Microsoft. Het lijkt daarom logisch dat het een deel van zijn investeringen in Reality Labs zal heroriënteren naar AI-ontwikkelingen.”

Is het realistisch dat Meta volledig zijn kar keert dit jaar? CEO Mark Zuckerberg voelt al langer een grote druk van zijn aandeelhouders.

VIAENE: “Vergis u niet: het is voor Meta niet mogelijk om zijn metaverse-project los te laten. Wat dat het bedrijf ook mag kosten. Dat komt niet alleen door die naamsverandering, maar ook omdat het bedrijf erg dure contracten heeft lopen met externe partners, waardoor die investeringen niet zomaar kunnen worden teruggeschroefd.”

“Er is over die contracten maar weinig bekend, maar zeker is dat Meta bepaalde verplichtingen heeft. De strategie van Mark Zuckerberg, zijn gok, komt nu als een boomerang terug in zijn gezicht. Wat het bedrijf wel nog steeds kan doen, is zijn kijk op het metaverse veranderen. Bepaalde ontwikkelingen meer naar voren halen en ze laten meedraaien in een nieuwe context waar AI voor kansen zorgt.”