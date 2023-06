Mediagroep IPM verkoopt betFIRST aan Zweedse Betsson

Mediagroep IPM, eigenaar van onder meer de Franstalige kranten La Libre en L’Avenir, heeft het gokbedrijf betFIRST verkocht aan de Zweedse groep Betsson. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

BetFIRST werd opgericht in 2011 en kreeg in 2012 als eerste een licentie voor online sportweddenschappen in België. De voorbije tien jaar groeide het merk uit tot de top drie in de goksector. BetFIRST is zowel op het internet actief, als in een 500-tal krantenwinkels.

Voor de Zweedse groep Betsson, dat ook een notering heeft op de beurs, is de Belgische markt nieuw. Alexis Murphy van betFIRST krijgt een zitje in de directiecomité van Betsson. De overname zou normaal rond eind deze maand moeten afgerond zijn.