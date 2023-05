Na het onderzoek naar mogelijke kartelvorming bij de krantenconcessie en overdreven winstmarges bij overheidsopdrachten duikt een nieuw dossier op waarin bpost mogelijk een loopje nam met de regels. Het postbedrijf heeft jarenlang consultants werk gegeven zonder daarbij de wettelijk vereiste aanbesteding uit te schrijven, zo meldt De Tijd.

Bpost doet voor strategische opdrachten al lang regelmatig een beroep op consultancykantoren, bij voorkeur McKinsey. Hoewel het kantoor volgens een voormalige topmanager vandaag minder aanwezig is bij bpost, weegt McKinsey op elk belangrijk dossier. De jaarlijkse omzet die McKinsey bij bpost boekte, zou de voorbije jaren gedaald zijn van circa 25 miljoen euro naar 7 tot 8 miljoen euro.

Hoewel de wetgeving op de overheidsopdrachten vraagt dat bpost dat soort diensten aanbesteedt, wees het postbedrijf die taken regelmatig onderhands toe wegens de urgentie en de nood aan specifieke expertise. Volgens meerdere bronnen stelde het Rekenhof al jaren vragen bij die praktijk.

‘Mickeys’

“Er zijn sinds 2018 meerdere initiatieven geweest om daarin verandering te brengen en een aanbestedingsproces te lanceren”, zegt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. Onder meer concurrenten als Boston Consulting Group en Bain haalden sindsdien contracten binnen bij het postbedrijf. Maar bij bpost wordt de huidige situatie een “tussenoplossing” genoemd, die de geest maar niet de letter van de wet volgt. Het bedrijf zou de opdrachten in de toekomst willen publiceren om helemaal in orde te zijn met de regelgeving.

De onderhandse toekenning van contracten werpt een nieuw licht op de nauwe samenwerking tussen bpost en McKinsey. Het kantoor was sinds de periode onder CEO Johnny Thijs, die eind 2013 opstapte, erg populair bij bpost. De consultants, bijgenaamd ‘Mickeys’, stonden bij bpost bekend als kampioenen in het vinden van inkomsten en besparingen. Op de hoofdzetel van bpost liepen jarenlang standaard een tiental Mickeys rond. Ze gaven advies over het hr-beleid, over commerciële projecten om de verkoop te stimuleren en over operationele projecten om de distributie te verbeteren.