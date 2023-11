Zuhal Demir over stikstof: ‘We staan dicht bij een oplossing’

Het is de komende weken erop of eronder met het stikstofdossier. Dat zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in Trends Talk van dit weekend. Voor vergunningen die de komende maanden verlopen, vindt ze het “de logica zelve” dat er verlengingen kunnen worden toegekend.

Als het aan Zuhal Demir ligt, is het erop met het stikstofdossier. “Dat is waarom ik al drie jaar mijn nek heel fel heb uitgestoken en ook een beetje de pispaal van de Wetstraat ben geweest.”

“Er is de afgelopen drie jaar heel hard aan dit dossier gewerkt en we staan nog een heel klein stukje verwijderd van de definitieve oplossing.”

“We moeten de komende dagen en weken de knoop doorhakken, zodat het parlement zo snel mogelijk kan overgaan tot een stemming van het decreet.”

Zure appel

Ze zal er tot de laatste snik voor vechten, zegt Demir in Trends Talk. “Niet omdat ik daar vrolijk van word of omdat ik dat tof vind, integendeel. Maar het moet gewoon gebeuren, dit is noodzakelijk. Als het niet moest, dan zouden we dat ook niet doen. Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt.”

“We staan niet zo ver van een oplossing”, dixit Demir. Het is nu een kwestie van door die zure appel heen te bijten en te laten zien aan de samenleving dat de verkozenen des lands nog in staat zijn grote dossiers als dit op te lossen. Dat verwachten de mensen van ons.”

Aflopende vergunningen

Wat intussen met vergunningen die aflopen in 2024? Demir: “Het stikstofdecreet moet er komen. Daarnaast is het ook zo dat de komende maanden heel wat vergunningen verlopen. Dan vind ik het niet meer dan normaal, en ik denk de voltallige regering, dat we een aantal van die aflopende vergunningen verlengen.”

“Op dit moment weten die bedrijven eigenlijk niet wat nu de definitieve stikstofregeling wordt en ik vind dat je ze ook niet moet opzadelen met het feit dat de politiek nog geen keuze heeft gemaakt.”

“Mij lijkt het dus de logica zelve dat we de aflopende vergunningen verlengen zodat ze voldoende tijd hebben om te kijken om hun dossier in orde te brengen.”

