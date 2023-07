Waterlekken in tijden van droogte: sommige landen verliezen helft van hun voorraad

In het door droogte geteisterde Europa maken lekkende leidingen het probleem nog erger.

De waterreservoirs in Spanje zijn halverwege juli normaal gesproken voor 63 procent gevuld. Dit jaar is dat nog maar 46 procent. In bijna een op de vijf Franse departementen is het huiseigenaars verboden om hun zwembad te vullen. Na een warme winter en te weinig regen staat Europa opnieuw droog. In maart lanceerde de Franse president Emmanuel Macron een nationaal watercrisisplan om het verbruik te verminderen en meer water te recycleren. In april noemde de Spaanse premier Pedro Sánchez water een van de meest kritieke problemen van zijn land.

Waterlekken

Op veel plaatsen worden de watertekorten verergerd door lekkages. Landen meten dat met verschillende methodes, wat het lastig maakt om de gegevens te vergelijken. EurEau, een overkoepelende groep van waterleveranciers in Europa, meet niet-gebruikt water als een benadering (dit omvat lekken, maar ook gebruik als brandbestrijding en straatreiniging). Volgens die norm gaat gemiddeld 25 procent van het water in Europa verloren door lekken (zie grafiek).

In Groot-Brittannië werden lekkende leidingen onder de aandacht gebracht door een financiële crisis die Thames Water overspoelde. Het grootste waterbedrijf van het land verliest bijna 25 procent van het water dat het levert door lekkage. Het landelijke gemiddelde ligt met 23 procent maar een fractie lager. Italië verliest meer dan drie keer zoveel water als Groot-Brittannië. Ierland en Bulgarije verliezen meer dan 50 procent van hun watervoorraad.

Lees verder onder de grafiek

© National

Te weinig onderhoud

Het Europese netwerk van waterleidingen is enorm en strekt zich uit over 4,3 miljoen kilometer. Het kan moeilijk zijn om de bron van de lekken te vinden, vooral in landelijke gebieden. Sommige bedrijven gebruiken geavanceerde technologie om ze te repareren. Akoestische systemen en slimme sensoren kunnen debiet en druk meten om problemen bijna in realtime te identificeren. Warmtebeeldcamera’s op drones kunnen ook ondergrondse lekken lokaliseren.

Waterbedrijven hebben lang te weinig geïnvesteerd in routineonderhoud; delen van het Europese netwerk van waterleidingen zijn meer dan vijftig jaar oud. Sommige regeringen implementeren nu waterplannen voor de lange termijn in de hoop het succes van Denemarken, Duitsland en Nederland, waar minder dan 10 procent van de watertoevoer verloren gaat, te evenaren. Het nadeel voor consumenten is dat dat waarschijnlijk zal leiden tot hogere waterrekeningen.