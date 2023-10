Wallonië laat na overwinsten hernieuwbare energiesector te belasten

Omdat ze deze niet kan berekenen, heeft de Waalse regering besloten om de eventuele overwinsten die geboekt worden door de producenten van hernieuwbare energie niet te belasten. Dat bevestigt het kabinet van minister van Energie Philippe Henry (Ecolo) donderdag in L’Echo.

Op het hoogtepunt van de energiecrisis in september 2022 kondigde de Waalse regering een groot plan aan om bedrijven en gezinnen te helpen. Onderdeel van dat plan was om “de strijd aan te binden met de overwinsten” in de sector van de hernieuwbare energie. Cwape, het orgaan dat in het zuiden van het land toeziet op de energiemarkten, oordeelde evenwel dat dit niet mogelijk was.

Project opgegeven

De regulator was naar eigen zeggen “niet in staat het bestaan van eventuele overwinsten door de sector in het kader van de conjuncturele energiecrisis en de hoge elektriciteitsprijzen op de kortetermijnmarkt te becijferen”.

“Het project is eenvoudigweg opgegeven”, zegt Henry. De beslissing om van de belasting af te stappen werd enkele maanden geleden genomen, zonder dat deze werd gecommuniceerd.