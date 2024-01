‘Voorwaardelijk gunstig advies’ voor ethaankraker van Ineos in Antwerpse haven

De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft tijdens de zitting op woensdag een conclusie uitgesproken rond de ethaankraker van Ineos die ‘voorwaardelijk gunstig’ is. Dat wordt bevestigd door het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De GOVC zou zich normaal begin december al opnieuw buigen over het dossier van de Britse chemiereus die in de Antwerpse haven een ethaankraker bouwt. Op het laatste moment werd dat overleg toen uitgesteld. Omdat de leden van de GOVC het advies nog kunnen nalezen, zal het Departement Omgeving pas communiceren zodra de tekst volledig schriftelijk is afgewerkt.

De afgelopen weken spraken tal van andere instanties zich reeds uit over de kraker. Het havenbedrijf, de stad Antwerpen en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap stonden positief tegenover de kraker. Het Agentschap Natuur en Bos was tegen als gevolg van de stikstofimpact. De uiteindelijke beslissing over de ethaankraker ligt bij de bevoegde minister, Zuhal Demir (N-VA).

Volgens het Departement Omgeving kunnen alle leden van de GOVC nu nog opmerkingen formuleren bij het nalezen van het advies. Pas daarna is het advies echt officieel en wordt het overgemaakt aan het kabinet van minister Demir.