‘Vlaamse steden en gemeenten kampen met structurele problemen op het vlak van cyberveiligheid’

Een nieuw rapport van Audit Vlaanderen schetst een zorgwekkend beeld van de cybsersecurity van de Vlaamse steden en gemeenten, zo meldt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) vrijdag. Onder meer de bestuurlijke versnippering vormt een risico.

De lokale besturen in Vlaanderen hebben structurele problemen met cyberveiligheid, zegt Somers. Van de 144 bevraagde besturen zegt minder dan de helft over een concreet ICT-actieplan te beschikken. Slechts een derde heeft een actuele ICT-risicoanalyse. Dit vormt een risico omdat ze daardoor niet in staat zijn risico’s proactief te beheren en bij mogelijke hackpogingen alleen achteraf kunnen reageren.

Uit de studie blijkt ook dat meer dan de helft van de bevraagde besturen zelf aangeeft dat er binnen het thema cyberveiligheid nog belangrijke werkpunten zijn. Zo heeft slechts 28 procent een bedrijfscontinuïteitsplan, dat uittekent hoe de dienstverlening kan worden blijven gegarandeerd na een aanval.

Bestuurlijke versnippering

Een ander, specifiek probleem, aldus Somers, is de kleine schaal van sommige gemeenten. “ICT-profielen hebben vaak weinig interesse om (in kleine gemeenten) aan de slag te gaan en de kleine schaal staat een professionalisering in de weg”, zegt hij. “De huidige bestuurlijke versnippering vormt een risico.”

Somers zegt dat de cyberveiligheid van de steden en gemeenten hoog op de politieke agenda staat en dat “op verschillende fronten” is ingezet. Hij drukt de lokale besturen nog op het hart tijdens de komende zomerperiode waakzaam te blijven. Want gezien hackers weten dat ICT-diensten dan vaak op halve kracht draaien, is de dreiging doorgaans hoger.

Zie ook: