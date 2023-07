Vlaamse regering geeft groen licht voor hervorming VREG

De Vlaamse energieregulator VREG gaat samen met de Waterregulator op in een nieuwe Vlaamse Nutsregulator. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

De Vlaamse Nutsregulator wordt een eengemaakte waakhond die toezicht houdt op alle netgebonden infrastructuur. Op dit moment gaat het over elektriciteit, aardgas, warmte- en koudenetten, riolering en drinkwater, maar op termijn kan daar ook nog CO2 en waterstof bijkomen. De VNR wordt opgericht aan de hand van een decreet van drie parlementsleden van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD.

Een aantal taken van de VREG wordt overgeheveld naar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA. Het gaat onder meer om het toekennen van groenestroomcertificiaten, de opmaak van sociale statistieken en de toekenning van garanties van oorsprong. Dat gebeurt dan weer aan de hand van een ontwerpdecreet van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

De eengemaakte nutsregulator moet efficiëntiewinsten opleveren, omdat de expertise er gebundeld wordt. Zowel in de energie- als in de watersector worden er bijvoorbeeld digitale meters geplaatst of moet fraude via het aftappen van de meter worden aangepakt.

Het ontwerp van decreet van Demir stond vorige week al op de agenda van de ministerraad, maar haalde het toen niet. Intussen is afgesproken dat de experten van het adviescomité bij de Vlaamse Nutsregulator door het parlement in plaats van de regering worden bekrachtigd. Dat comité staat de leden van de raad van bestuur bij met niet-bindende adviezen over een aantal van de bevoegdheden. De leden worden voorgedragen door de raad van bestuur.

Wanneer de Vlaamse Nutsregulator precies het levenslicht ziet, is nog niet duidelijk. De regering bepaalt dat later nog. Adviesraden VREG, SERV, MINA en de Raad van State buigen zich eerst nog over de teksten.