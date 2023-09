Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) wil personeel naar kinderopvang lokken met 100 euro extra jobbonus

Open VLD-viceminister-president Bart Somers gooit maandag in een interview met Het Laatste Nieuws een hogere jobbonus op de begrotingstafel van de Vlaamse regering. Zo hoopt de minister meer personeel naar de kinderopvang te krijgen.

Maandag schieten de Vlaamse begrotingsgesprekken echt uit de startblokken. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) maakte haar vraag om 330 miljoen extra voor de kinderopvang de inzet van de gesprekken. Somers pleit net als zijn collega voor een grote financiële injectie. “Maar wat ik in haar plan mis, is hoe ze het personeel gaat vinden”, zegt Somers aan Het Laatste Nieuws.

En dus heeft de liberaal een voorstel uitgedokterd, dat hij in het interview uit de doeken doet. Om het beroep van kinderverzorger en logistiek medewerker aantrekkelijker te maken, wil hij de jobbonus – zijn stokpaardje – verhogen. Dat is een extraatje tot 600 euro voor iedereen die minder dan 2.900 euro bruto verdient. Somers wil die nu met 100 euro verhogen, tot 700 euro op jaarbasis. “Zo maak je de kloof tussen werken en niet-werken groter en kan je misschien meer mensen verleiden om in de kinderopvang aan de slag te gaan”, zegt de minister.

Open VLD ziet ook ruimte om werkgevers te mobiliseren om het aanbod flexibele opvang te versterken. “Vandaag kan de werkgever kosten voor het voorzien van opvangplaatsen voor werknemers, fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Dit systeem wordt echter amper gebruikt. Die mogelijkheid willen we dus voor werkgevers verruimen en versoepelen, zodat bedrijven kinderopvang als een deel van hun cafetariaplan kunnen opnemen”, legt Somers uit in een mededeling.

Logistieke medewerkers

De liberalen willen de werkdruk in de kinderopvang verlagen door logistieke medewerkers in te schakelen. Die zouden praktische taken van de kinderbegeleiders kunnen overnemen. Daarnaast zal Open VLD op het federale niveau ervoor pleiten kinderbegeleiders toegang te geven tot het statuut van flexi-jobs.

Somers wil geen cijfer plakken op de kostprijs van zijn voorstellen. “Ik wil de onderhandelingen niet hypothekeren door een cijfer naar voren te schuiven”, zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. “Maar ik denk dat we zowel moeten hervormen als een extra inspanning moeten leveren.”

Dreigementen uitspreken zoals CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zondag deed, vindt de liberaal alleszins niet de juiste manier van werken. “Als er geen investeringen komen in de kinderopvang, komt er geen septemberverklaring”, had Mahdi verklaard. “Dat is nefast en een onverstandige strategie”, vindt Somers, die bovendien “schijnproblemen creëert”. (Belga)