Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) plaatst gemeente Haaltert onder verscherpt toezicht

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft de Oost-Vlaamse gemeente Haaltert onder verscherpt toezicht gezet na een forensische audit door Audit Vlaanderen. Dat heeft de Open VLD-minister maandag laten weten.

Tegen de burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA) loopt een opsporingsonderzoek naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen dat wees op mogelijke belangenneming in een subsidiedossier.

De zaak draait rond een projectsubsidie voor een evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen op 3 april 2022. De oppositie in Haaltert diende klacht in omdat een vereniging waarin de echtgenoot van Baeyens betrokken is, onterecht aanspraak zou hebben gemaakt op subsidies.

Uit het rapport van Audit Vlaanderen bleek dat er mogelijk sprake was van belangenneming en subsidiefraude, en het werd ook overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). Ook het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na het rapport. Het gaat om een opsporingsonderzoek rond belangenneming door een openbaar ambtenaar.

Opvolging door gouverneur

Over de inhoud van de audit doet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers geen uitspraken, maar de Open VLD-minister heeft wel beslist de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen. “Dit wil zeggen dat het lokale bestuur door middel van een intensief traject nauwgezet zal worden opgevolgd door de gouverneur. Concreet betekent dit dat de beslissingen van het bestuur onder een vergrootglas zullen worden gehouden”, klinkt het.

“Ook de implementatie van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen zal worden opgevolgd, en dit door middel van regelmatige opvolgingsgesprekken tussen de gouverneur en het lokale bestuur”, aldus nog het kabinet-Somers.

Ook de West-Vlaamse gemeente Oudenburg is recent onder verscherpt toezicht geplaatst, eveneens na een forensische audit. (Belga)