Verdelers geneesmiddelen vragen indexering voor hun vergoeding aan minister Vandenbroucke (Vooruit)

De groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen (NVGV) en handelsfederatie Comeos hebben maandag een petitie overhandigd op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), ondertekend door de hele sector. Ze vragen dat de indexering voor hun vergoeding er eindelijk doorkomt. “Anders vrees ik echt voor de beschikbaarheid van medicijnen in de toekomst”, klinkt het.

De vier Belgische groothandelaars van medicijnen zijn verplicht om een stock van dertig dagen bij te houden. Dat komt neer op een opslag van veertigduizend referenties, ter waarde van 250 miljoen euro. Voor de koeling, het transport en levering daarvan voorziet de overheid in een vergoeding. Maar, in tegenstelling tot andere sectoren in de gezondheidszorg, wordt dat bedrag niet geïndexeerd. De marge komt in het gedrang. Als dit aanhoudt, vrezen de groothandelaars dat ze gedwongen worden om minder te leveren. Enkele depots moesten al de deuren sluiten.

‘Niet meer houdbaar’

“Wij beslissen niet over de verkoopprijs van medicijnen. Bovendien zijn we op twintig jaar tijd maar één keer aan 2 procent geïndexeerd. Dat was begin dit jaar, en drie dagen later zijn we die alweer verloren door de prijsdaling. Dit is niet meer houdbaar”, waarschuwt directeur van NVGV Olivier Delaere.

NVGV vraagt enerzijds dat de overheid het gat dat nu wordt gecreëerd, compenseert. Anderzijds wil Vanlaere een periodieke indexering op hun overheidsvergoeding, net als in de rest van de zorgsector het geval is. Vorig jaar besloot de algemene raad van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) dat er snel een oplossing moest komen. Minister Vandenbroucke zou het voorstel van een indexering voorleggen aan de regering, maar daar heeft de sector verder niets meer over gehoord. “Als die er komt, dan moet dat nu gebeuren want de begrotingsgesprekken zijn aan de gang”, klinkt het bij Comeos. (Belga)