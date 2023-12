VBO wil af van automatische indexering: ‘We moeten vermijden dat de financiële markten België in het vizier krijgen’

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil tegen 2030 af van het systeem van automatische indexering van de lonen én van de loonnorm. Dat staat in het verkiezingsmemorandum van de grootste werkgeversorganisatie van het land.

Het VBO wil dat de onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden bij ons in de toekomst vrij gebeuren, net zoals in andere landen. Door het systeem van automatische indexering loopt België immers altijd voorop als het gaat over aanpassen van de lonen aan de inflatie, wat nefast is voor de concurrentiekracht.

Het is niet voor het eerst dat de werkgeversorganisatie inzet op het afschaffen van de index. Maar de grote loonhandicap blijft de belangrijkste bekommernis van de leden van het VBO, klinkt het. “Er is een herziening van het systeem nodig, of we stevenen af op een crash, met alle gevolgen van dien”, waarschuwt CEO Pieter Timmermans. “De inflatie in België heeft geen enkele waarde meer. Er moet altijd wat bovenop”.

Lagere vennootschapsbelasting

Met stip op twee in de rangschikking van ergernissen van bedrijven: problemen met vergunningen. Het VBO vraagt dan ook een ‘fast lane’ voor vergunningen voor strategisch belangrijke investeringen. Bedrijven zouden dan niet de hele procedure van begin af aan moeten hernemen indien de goedkeuring op een bepaald punt hapert.

Een andere klassieker op het verlanglijstje van het VBO: de mobilisatie van de meer dan 450.000 langdurig zieken in ons land en de moeilijk in te vullen vacatures. Het VBO bepleit om het federale RVA-budget voor langdurig werkzoekenden over te brengen naar de gewesten. Die kunnen dan zelf, op maat, beslissen hoe ze dat inzetten.

Andere speerpunten zijn onder meer een lagere vennootschapsbelasting aan 20 procent, toch voor een deel van de winst, een slimme kilometerheffing en de Belgische expertise inzake circulaire economie in de verf zetten als exportproduct. “Frieten, chocolade, wafels op al die economische missies… Akkoord, dat is allemaal belangrijk. Maar onze circulaire knowhow, daar moeten we ook een exportproduct van maken”, aldus Timmermans.

In het vizier van de financiële markten

Het afschaffen van de automatische indexering is een van de tien speerpunten in het memorandum van het VBO in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Die “reboot” van ons land moet uiteindelijk leiden tot een welvarender België in 2030. “We moeten vermijden dat de financiële markten ons land in het vizier krijgen. En dat kunnen we vermijden”, aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.