‘Stel je voor dat we een regering hadden met een langetermijnplan en onbaatzuchtige leiders’

Dat de Belgian Cats met hun overwinning op het EK basketbal de harten van zoveel Belgen hebben gestolen, ligt niet enkel aan de overwinning, maar ook aan hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Er stond een ploeg op het parket, geen verzameling ego’s.

Als je toptalent hebt, is succes maakbaar op voorwaarde dat je de juiste dingen doet. Als je die dingen in een succesrecept probeert te gieten, kom je ongeveer op het volgende uit. Herken uitzonderlijk talent. Laat een kundig managementteam een langetermijnplan opstellen over hoe de spelers hun talent in excellentie kunnen omzetten, onder meer door een professionele omkadering. Betrek de topsporters zo veel mogelijk bij dat plan. Zet je doelen hoog en handel ernaar – de Cats wonnen al brons, maar wisselden van coach om nog beter te doen. En zorg voor de juiste cultuur in het team.

In ons artikel over het langetermijnplan van de Cats (zie onderaan) wordt die cultuur gedefinieerd als onbaatzuchtig grootse prestaties leveren op belangrijke momenten en dankbaar zijn tegenover de fans. Die houding is alomtegenwoordig bij de Cats. Je ziet het aan hoe ze omgaan met elkaar in het team, met de media, met tegenslagen en in hun relatie met de fans.

Toen ik naar de halve finale en de finale van de Cats zat te kijken, moest ik denken aan het contrast met de nationale voetbalploeg bij de mannen, waar de ego’s opspeelden, en vooral met onze politieke leiders. Daar kwam het zelfs tot een fysiek incident. Stel je eens voor dat we een regering hadden met een langetermijnplan en met onbaatzuchtige leiders die de ploeg boven het eigenbelang stellen. Hoeveel beter zouden onze vele talentrijke ondernemers, leraars en zorgverstrekkers dan niet presteren?