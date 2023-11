SD Worx: ‘Ontbreken intern klokkenluiderskanaal kan financiële gevolgen hebben voor kmo’s’

Tegen 17 december moeten niet alleen grote maar ook kleinere bedrijven vanaf 50 werknemers een intern klokkenluiderskanaal hebben. Hr-bedrijf SD Worx waarschuwt bedrijven dat het ontbreken van het meldpunt financiële gevolgen kan hebben.

Vorig jaar zette de Kamer het licht op groen voor een klokkenluidersregeling in privébedrijven. Het ging om de omzetting van een Europese richtlijn. De regeling creëerde drie kanalen waarlangs werknemers van privébedrijven meldingen kunnen doen van wantoestanden binnen de organisatie: via de overheid, via de pers of binnen het bedrijf.

Geen anonimiteit

Vanaf 50 werknemers moeten ondernemingen in een intern kanaal voor klokkenluiders voorzien. Het kanaal moet een beheerder hebben die binnen de drie maanden nadat er melding is gemaakt, een antwoord moet verstrekken. De arbeidsinspectie kan daarop controleren.

Bedrijven met minstens 250 werknemers moesten op 15 februari al in orde zijn. Op 17 december moeten ook de bedrijven van 50 tot 249 werknemers een klokkenluiderskanaal hebben. Die kmo’s moeten, in tegenstelling tot de grotere bedrijven, geen anonimiteit verzekeren in de procedure.

Strafrechtelijke gevolgen

Volgens SD Worx heeft 35 procent van de kmo’s al een oplossing uitgewerkt en is 35 procent eraan aan het werken. Het hr-bedrijf wijst op het belang. Als het interne meldkanaal ontbreekt, kan dat financiële gevolgen of zelfs strafrechtelijke gevolgen hebben.