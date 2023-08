Russische centrale bank verhoogt rente om val roebel te stutten

Tegen de achtergrond van de opnieuw toenemende inflatie en de val van de roebel heeft de centrale bank van Rusland dinsdag besloten om de belangrijkste rentevoet fors op te trekken van 8,5 tot 12 procent.

‘Deze beslissing is genomen om de risico’s voor de prijsstabiliteit te beperken’, zo verklaarde de centrale bank in een mededeling na afloop van een spoedvergadering over de rente. Normaal gezien had de bank pas volgende maand een rentevergadering gehouden.

De Russische roebel staat op het laagste peil tegenover de euro en de dollar sinds maart 2022, bij het begin van de invasie van Oekraïne. Met een hogere rente hoopt de centrale bank de waarde van de munt te versterken en de inflatie in te tomen. Doel is de inflatie volgend jaar terug te brengen tot 4 procent.