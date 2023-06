Iraanse visa-affaire: Buitenlandminister Lahbib (MR) biedt excuses aan

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen haar excuses aangeboden voor de manier waarop ze gehandeld heeft in de afgifte van visa voor een delegatie van veertien Iraniërs.

De MR-politica zei te begrijpen “dat ze zich anders had moeten uitdrukken”, en betreurt “dat bepaalden zich geïntimideerd of in gevaar gebracht voelden door de aanwezigheid van de Iraanse delegatie (in Brussel, nvdr.)”. “Politieke beslissingen moeten rekening houden met de realiteit, ook zoals die wordt aangevoeld. Mijn excuses als ik daar onvoldoende rekening mee heb gehouden”, klonk het. (Belga)

